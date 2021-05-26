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Akıllı telefon üzerinden 10 kişiyi dolandıran kişi İzmir'de yakalandı

İzmir'de, SMS ve maille gönderdiği linklerle, akıllı telefonlarına girerek banka uygulamalarına ulaştıkları vatandaşların hesaplarından para çektiği belirlenen N.K. (34), polis tarafından yakalandı. Tutuklanan N.K.'nin, bu yöntemle 7 ilde 10 kişinin akıllı telefonuna giriş yapıp, 34 bin 540 TL haksız kazanç elde ettiği öğrenildi

Akıllı telefon üzerinden 10 kişiyi dolandıran kişi İzmir'de yakalandı
26 Mayıs 2021 Çarşamba 13:53

İzmir'de yaşayan Z.Ş. (37), Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelerek, cep telefonuna SMS olarak bir link geldiğini, bu linke tıkladıktan sonra telefonunun kontrolünü kaybettiğini, olaydan şüphelenip müşterisi olduğu bankayla görüştüğünde hesabından bilgisi dışında QR Kod yöntemiyle 3 bin 650 TL para çekildiğini öğrendiğini söyledi. Z.Ş.'nin ihbarı üzerine soruşturma başlatan ekipler, yaptıkları çalışmadan şüphelinin İzmir'de yaşayan N.K. olduğunu belirledi. Soruşturmayı genişletilen ekipler, şüphelinin 6  ilde 9 kişinin daha aynı yöntemle hesaplara erişip  dolandırdığını belirledi, Şüphelinin aralarında Z.Ş.'nin de bulunduğu 10 kişinin hesaplarından, toplamda 34 bin 540 TL haksız kazanç elde ettiğini tespit edildiği bildirildi.
 

ÇOK SAYIDA ELEKTRONİK CİHAZ ÇIKTI
 

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis  şüpheli N.K.'yi gözlatına aldı, burada yapılan  aramalarda 5 cep telefonu, 2 laptop, 1 hafıza kartı, 1 sahte sürücü belgesi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.K., tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir dolandırıcılık #izmir sms dolandırıcılığı
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