AKP iktidarının bir sözü daha başka bahara kaldı

İzmir’de kentsel dönüşüm mağdurları evlerini bekliyor.

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından 2017 yılında temeli atılan ve 2019 yılı Mart ayında teslim edileceği açıklanan İzmir Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi söz verilen tarihte bitirilemedi. Evlerini teslim alamayan yüzlerce vatandaş mağdur olurken, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel mağdurların feryadını Meclis’e taşıdı.

İktidar tarafından örnek olarak gösterilen ve Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm alanlarından olduğu vurgulanan İzmir Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin bin 553 konutluk ilk etabı belirtilen tarihin (Mart 2019) üzerinden 4 ay geçmesine rağmen teslim edilemedi. Sertel, yaşanan gecikmenin ancak “kötü bir örnek” olabileceğini dile getirdi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İlbank İzmir Bölge Müdürlüğü’nün koordinesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yanı sıra kamu ve özel sektör işbirliğiyle yürütülen projede yaşanan gecikmeyle ilgili Bakan Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.



Bol keseden sözler

AKP iktidarının 3600 ek gösterge ve af gibi “bol keseden” sözler verdiğini hatırlatan Sertel, İzmir özelinde ise 35 projenin haricinde Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren ve Tire-Belevi yolu gibi çok sayıda sözler verildiğini ancak bu projelerin de hayata geçirilemediğini söyledi. İzmirliler’in verilen sözlerin takipçisi olduğunu dile getiren Sertel, şunları söyledi:

“Temelini dönemin Başbakanı Binali Yıldırım Nisan 2017’de attı. Toplam 10 bin konuttan oluşan projenin bin 553 konutluk birinci etabının Mart 2019’da tamamlanacağının sözünü verdi Başbakan. Türkiye’ye örnek gösterilen bir proje olduğu söyleniyordu. Yaşanan gecikme pek de iyi bir örnek değil. Yıl oldu 2019, ay oldu Ağustos ancak projeyle ilgili hükümet kanadından açıklama yok. Yüzlerce aile projenin bitmesini ve evine taşınmayı bekliyor. Vatandaşlar evlerini ne zaman teslim alacaklarına dair karşılarında muhatap dahi bulamıyor. Sayın Bakan gecikmenin nedenlerini ve teslim tarihini mağdur vatandaşlarla birlikte kamuoyuna açıklamalıdır. Vatandaşlar ve bizler ‘Yaparsa AK Parti yapar’ diyenlerden cevap bekliyoruz.”