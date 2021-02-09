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Akraba ziyaretine gittiği evde silahlı saldırıya uğradı

İzmir'de akrabalarının ziyareten giden kişi, iki kişinin silahlı saldırısına uğradı

Akraba ziyaretine gittiği evde silahlı saldırıya uğradı
09 Şubat 2021 Salı 09:53

Olay İzmir'in Buca ilçesinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre 35 yaşındaki Ferhat K., akrabalarının Göksu mahallesi'nde bulunan evlerine ziyarete gitti. İddiaya göre Ferhat K.'nın bulunduğu kata M.B. ve kimliği belirsiz bir kişi çıktı. Kapıyı çalan kişiler, Ferhat K.'nın kapıyı açması ile birlikte ateş etmeye başladı. Ferhat K., göğsünden vurularak kanlar içinde yere yığılırken, iki kişi ise olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan alt katta kalan akrabaları, Ferhat K.'yı kanlar içinde görünce durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Sağlık ekipleri yaralı Ferhat K.'yı hastaneye kaldırırken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alarak, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #silahlı saldırı #buca silahlı saldırı
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