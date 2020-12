Akreditasyon belgesi onur belgemiz olacak

Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin (HEPDAK) 2019 yılında akredite ettiği Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hemşirelik Fakültesi’nin Sanal Ara Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, eğitim kalitesini yükseltmeye yönelik her çalışmayı önemsediklerini belirtti

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin yürüttüğü sürdürülebilir eğitim faaliyetleri kapsamında Türkiye’nin akredite eğitim veren ilk 9 kurumu arasında yer alan Hemşirelik Fakültesi’nin Sanal Ara Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) tarafından çevrimiçi düzenlenen toplantıya, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, HEPDAK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Medine Yılmaz, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayfer Karadakovan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Sevim Ulupınar ve Doç. Dr. Emine Şenyuva ile Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Şerife Cingiz katıldı. Konuşmasına küresel salgın döneminde fedakarca çalışan hemşirelere teşekkür ederek başlayan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Covid-19 salgınının olumsuzluklarına rağmen, umudumuzu kaybetmeden yolumuza devam ediyor; akademik hayatımıza ilişkin bütün süreçleri de yeniden ele alıyoruz. Rektörlük olarak bizler öğretim ve araştırma faaliyetleri ile kamu hizmetlerimizde yeni normale ve yeni bir dönemine hazırlanıyoruz. Uzaktan eğitim yöntemlerimizden kalite yönetim anlayışımıza fiziki şartlardan teknik altyapımıza kadar; ihtiyaca ya da zorunluluğa dayalı her iş ve işlemi, aşamalı olarak güncelliyoruz. Bu süreçte Türkiye’de kendi uzaktan eğitim sistemini kuran ilk üniversiteler arasında yer aldık.70 bin öğrenciye hizmet verecek bir sistem kurduk. Bu planlarımızda, elbette hemşirelik fakültemiz de yer alıyor. Gurur duyduğumuz fakültemizin HEPDAK akreditasyonu ile elde ettiği kazanım ve katkılarını, sürdürülebilir hedeflerin belirlenmesinde Rektörlüğümüze referans noktaları olacağını düşünüyoruz” dedi.

Taahhüt edilen her şey gerçekleşecek

Eğitim kalitesini yükseltmeye yönelik her çalışmayı önemsediklerini belirten Rektör Hotar, “Bu noktada akreditasyon belgemizi başarıyla almak bizim onur belgemiz olacak. Bu yolda taahhüt ettiğimiz her şeyi yerine getirmek gerekiyor. Çünkü buradaki esas mesele, akreditasyon belgesini başarıyla alabilmek kadar durum tespitinin de detaylı şekilde yapılmasıdır. Üniversite Üst Yönetimi olarak, aile fertlerimizin olduğu kadar; meslek örgütlerinin, dış paydaşların, sivil toplum kuruluşlarının ve kamuoyunun düşüncelerine de değer veriyoruz. Özellikle akademik perspektif sunan, standartlarımızı yükselten, alan ve sektör tecrübesini aktaran kalite süreçlerini içselleştirmeye dikkat ediyoruz” ifadelerini kullandı. “DSÖ tarafından ‘Hemşireler ve Ebeler Yılı’ olarak ilan edilen 2020 yılında da bütün olumsuzluklara rağmen faaliyetlerimizi aksamadan sürdürdük” diyen Hotar şöyle konuştu: “OnlineDEU sistemimiz ile çevrimiçi derslerimizi gerçekleştirdik. Son iki yılda üniversite genelinde başlattığımız yatırım çalışmalarında fakültemize özel önem verdik; Simülasyon Laboratuvarını kurduk, ek dersliklerin tamamlanması için kaynak ayırdık. Eğiticinin eğitilmesinden öz-değerlendirme raporlarının hazırlanmasına; oryantasyondan kamuoyunu bilgilendirilmesine yönelik girişimlere kadar her alanda yoğun şekilde çalıştık. YÖK’ün uluslararasılaşma stratejisine uygun olarak üniversitemizdeki tanıtım faaliyetlerine, fakültemizde de ara vermedik. HEPDAK’ın fakültemizdeki durum tespitlerini göz önüne alarak; açık, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışımızın gereği olarak, fakültemizdeki bütün iş ve işlemleri iyileştirmeye yönelik adımlar attık. DESEM koordinasyonu ile kurumumuzdaki hemşire ve hemşire adaylarımıza yönelik yabancı dil kursu açıyoruz.”