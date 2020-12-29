Aksoy'un binası yıkılacak

Menemen merkezindeki büyük parkta, Meclis'in durdurma kararına rağmen tuvalet olarak başlayıp müze diyerek devam eden binanın kaba inşaatı bitirildi.

Kaan Alişan - Tutuklu yargılanan Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un isteğiyle yapılan bina Meclis'in kararıyla yıkılacak. Aksoy'dan sonra Belediye Başkan Vekili olarak seçilen Avukat Deniz Karakurt, "Yeniden yetki verilirse söz veriyorum bu binayı yıkacağım. Bana yetki verilmezse de Meclis kararıyla yıkılacaktır." dedi. İzmir'in akciğerleri konumunda olan Karagöl ve Menemen'in çeşitli yerlerinde açılmak istenen taş ocaklarına karşı duruşuyla bilinen Menemen Çevre Platformu, bu defa ilçe merkezindeki parka yapılan inşaatın kaldırılması için mücadele veriyor. Yolsuzluk ve zimmet suçlarından dolayı tutuklu yargılanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un isteğiyle başlayan park içerisindeki binanın kaba inşaatı bitirildi. İnşaat henüz devam ederken, Belediye Meclisi oy birliğiyle inşaatın durdurulmasına karar vermişti.Aksoy'un tutuklanmasının ardından Belediye Başkan Vekili olarak seçilen Avukat Deniz Karakurt, üç meclis üyesi ve Menemen Çevre Platformu üyesi 16 kişinin katılımıyla park içerisine inşaa edilen binanın önünde bir araya geldi.

Karar çıktı

Çevre Platformu katılımcısı Avukat Diler Bosut Güven, yeşil alan olan parkta ağaçlar kesilerek başlatılan beton faaliyeti üzerine Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u platformdan 15 kişiyle ziyaret ettiklerini belirtti. Aksoy', görüşmede meclis kararı olmadan bina inşaa edebileceğini, eski tuvaletin yıkılarak buranın yapıldığını, Menemen'in sosyal donatı alanına ihtiyacı olduğunu ifade etti. Bizim bu konuda kararlı olduğumuzu görünce, 'tamam gerekirse biz bu süreci durdururuz' diyerek bize bir söz vermiş oldu. Ama geçen sürede faaliyetin durmadığını gördük. Biz de kamuoyuna ve basına, Menemen halkının vicdanının buna razı olmadığını ve hukuki mücadelemizin devam edeceğini bir açıklama metniyle duyurduk. Ardından özellikle Deniz Hanım'ın gayretiyle konuyu Menemen Belediye Meclisi'ne taşıdık. Meclisten oy birliğiyle yeşil alandaki bu inşaatın durdurulması kararı çıktı. Meclis kararına rağmen ne yazık ki, bu inşaata devam edildi.Menemen halkıyla birlikte bu hukuksuz yapının kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

Defalarca söyledik

Meclis'te Başkan Vekili seçilen Avukat Deniz Karakurt, Mahkeme'nin yürütmeyi durdurma kararı olsa da buraya meclis üyesi olarak katıldığını ifade etti. Karakurt, "Şunu herkesin bilmesini istiyorum. Bu parkla ilgili her grup toplantımızda tartışma oldu. Meclis üyelerinin büyük bir çoğunluğu bu inşaatın yanlış olduğunu defalarca vurguladı. Hala da aynı noktadayız. Eğer yetki bende kalırsa şunun sözünü veriyorum ki bu bina yıkılacak. Ama eğer yetki bende kalmazsa da yine de ben Menemen Belediye Meclisi'nden bu binanın yıkım kararının çok kısa zamanda çıkacağına inanıyorum. Bizler doğaya saygılı olmak zorundayız. Bu konuda Serdar Bey'i defalarca uyardık. Ama bazen söz dinletemiyorsunuz, yetkiniz olmuyor. Ne kadar kalabalık olursanız olun bazen güç yanlış kullanılabiliyor. Ben vekil olayım olmayayım buranın yeniden yeşillendireceğimizi düşünüyorum. Hatta eskisinden bile yeşil hale getirebiliriz. Serdar Aksoy, buranın kent müzesi olacağını söylemişti. Burası hukuka uygun bile olsa halk istemiyorsa yapılmamalı. Halkın yeşil alana ihtiyacı varsa bina yıkılır." şeklinde konuştu.

Birilerine rant sağlandı

İyi Partili Meclis Üyesi Halil Akbulut da konuyu şöyle değerlendirdi: "Parklar bazılarının iştahını kabartıyor. CHP ve İyi Parti olarak biz Meclis'te 18 kişiyiz. Meclis'teki grup toplantılarında özelikle rant kelimesinden uzak durmaya çalışıyoruz. Bizim görevimiz rant sağlamak değildir. Ama maalesef birileri birilerine burada rant sağlamış durumda. Burada inşaat ilk başta tuvalet olarak başladı. Tuvalet kent müzesi haline geldi, kent müzesi kültür merkezi oldu. Duyumlara göre de buranın içkili bir restoran yapılacağı söyleniyor. Daha önce de zaten Migros'un olduğu yer belediye restoranıydı. Bu binayla ilgili konu büyükşehir imar komisyonuna gönderildikten sonra bir daha meclise gelmedi. Mecliste inşaatı durdurma kararı aldık ancak pandemi döneminde bile durmadı. Meclisteki muhalefet partili meclis üyeleri de buranın yapılamayacağını ifade etti ve oy birliğiyle durdurma kararı alınmıştı."

Acil toplanma alanı

Ayrıca burası park olmanın yanısıra, birinci derece deprem bölgesinde olan ilçemizde, insanların yaşamda kalmalarını sağlayacak afet-acil toplanma alanıdır, beton bir an önce kaldırılıp eski haline getirilmelidir" dedi. Platform üyesi müzik öğretmeni Yasemin Taştan, " Burada hem bir doğasever, hem de eğitimci ve sanatçı olmanın sorumluluğuyla bulunduğunu, bir ağacın bile kesilmesinin insan ruhunu yaralayacağını, bu dayanışmanın içinde yer alan tüm arkadaşlara ve başkanvekilimize teşekkürlerimi ifade etmek isterim" dedi. Platformdan Dr Hüseyin Güven, "Menemen'de insan sağlığını tehdit eden bir hava kirliliği olduğuna dikkat çekerek, kirli havaya rağmen Menemen'de kişi başına düşen yeşil alanın1.8 metrekare olduğunu, Avrupa şehirlerinde bu rakamın yüzlerle ifade edildiğini belirterek, yeşil alanımız zaten bu kadar az iken var olan ağaçların da yok edilip beton dökmenin dehşet verici olduğunu, ayrıca ilçedeki bu yeşil alanın engelli yurttaşlar içinde en önemli rahatlama,yenilenme alanı olduğunu" söyledi Platform üyesi emekli hemşire Müfide Saykam, bahçesinde yetiştirdiği güllerden bir demeti Deniz hanıma verirken, "parkta bu binanın yıkılarak, ağaçlarla, çiçeklerle bezeli bir parkın Menemen halkının ve Çevre platformunun dileği olduğunu" belirtti.

