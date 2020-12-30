Aktepe-Emrez için harekete geçti

1 milyon 220 bin metrekarelik büyüklüğüyle Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm alanı olan Aktepe-Emrez Kentsel Dönüşüm Projesi 8 yıldır “ekonomik kriz” engeline takılırken Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, bölgede yaşanacak başka bir sorunun çözümü için harekete geçti.

Kentsel dönüşüm alanlarında sıkıntılara yol açabilecek hazine miktar fazlalıkları şerhlerinin tapu kayıtlarından kaldırılarak vatandaşlarının mülkiyet sorununun çözülmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına adım atılması çağrısı yapan Başkan Arda, iki mahallenin temsilcileriyle bir araya geldi. Belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve mahallelerin temsilcileriyle buluşan Başkan Arda, hazine miktar fazlalıkları sorununu ve çözüm yollarını anlattı.

Mağduriyet giderilmeli

İlçede 1950’li yıllarda kadastronun geçmesiyle başlayan ve günümüze kadar gelen soruna dikkat çeken Başkan Arda, kentsel dönüşüm alanlarında sıkıntılara yol açabilecek hazine miktar fazlalıkları şerhlerinin tapu kayıtlarından kaldırılarak vatandaşların mülkiyet sorununun çözülmesi için adım atılması gerektiğini söyledi. Başkan Arda, “Tapu defterlerinde şerhli görünen ancak vatandaşın elindeki belgelerde yer almayan bu hazine miktar fazlalıkları şerhiyle ilgili kentsel dönüşüm sürecinde önemli sorunlar yaşanacaktır. Örneğin vatandaşın tapusunda 100 metrekare olarak görünen arazisi, hazine miktar fazlası nedeniyle 80 metrekareye kadar düşebilecektir. Bunun sonucunda vatandaşın hak ettiği daire sayısı da haliyle düşecektir. 100 metrekarelik alanının parasını ödeyerek alan vatandaş, haberinin olmadığı bir durum nedeniyle mağdur olacaktır. Bu nedenle özellikle kentsel dönüşüm bölgelerinde hazine miktar fazlalılığına ilişkin şerhler, tapu kayıtlarından silinerek vatandaşların mağduriyeti giderilmelidir. Bu hazine miktar fazlalıkları kullanan kişilere bedelsiz olarak ya da 1 liralık iz bedelle devredilmelidir. Çünkü bu insanlar o toprakları zaten satın almış. Zaten dezavantajlı insanların yaşadığı bir bölge ve bu hazine miktar fazlalıklarını satın almaları çok zor görünüyor” diye konuştu. Hazine miktar fazlalıklarının kentsel dönüşümün önünde büyük bir engel olduğunu söyleyen Başkan Halil Arda, sorunun çözülmesi için mahallenin tüm sakinleriyle birlikte mücadele vereceğini söyleyerek “Mahalleli olarak hep birlikte sorunu sahiplenerek, örgütlenerek sorunun çözümü için sesimizi yükseltmemiz lazım. Tüm Aktepe sakinleri, ‘Biz buraları zamanında satın aldık, hazine miktar fazlalıkları bedelsiz olarak bize devredilsin’ diyerek sesini yükseltsin.” dedi.



