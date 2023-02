Aktif denetim can kaybını azaltır! Binalara da vize şart!

Tüm ülkenin yüreğini sızlatan binlerce can kaybının yaşandığı deprem sonrası ülkedeki yapı stokunun aktif denetlenmesi gerektiğini kaydeden İnşaat Mühendisi Levent Bendeş, binalara her 5 yılda bir araçlarda olduğu gibi vize uygulaması getirilmesi gerektiğini ve aktif denetimlerin olası depremlerde can kayıplarını yüzde 80-90 oranında azaltabileceğini söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Türkiye geçtiğimiz hafta başında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerle sarsıldı. Binlerce vatandaşımızın yaralandığı ve yaşamını yitirdiği 10 ili etkileyen depremlerde binlerce bina da yerle bir oldu. Meydana gelen iki büyük depremle birlikte "Deprem öldürmez, bina öldürür" gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Depremin ardından ülkedeki binaların aktif denetlenmediğine dikkat çeken İnşaat Mühendisi Levent Bendeş, "Nasıl araç vizeleri iki yılda bir yapılıyorsa binalarla ilgili de bir vize oluşturalım. Her 5 yılda bir teknik bir insan, bir binanın kolunun kesilip kesilmediğini, dükkanlar nedeniyle duvarların boşaltılıp boşaltılmadığını denetlesin. Devlet tarafından bunun bir zorunluluk haline getirilmesi lazım. Bizim acı bir gerçeğimiz var; ahlakımızı sorgulamamız gerekiyor. Bir binanın kolonunu kesen, kolonun içinden tesisat geçiren akıl dışı davranışlar var. Bizim bunlara 'dur' diyebilmemizin yöntemlerinden birisi; denetimdir. Bu denetimin her 5 yılda bir özel sektörde uzmanlaşmış kişilerce yapılması gerekiyor. Sorumluluk alan mühendis bunu bir raporla mal sahibine ve ilgili kuruma bildirmeli. Böylelikle deprem gelmeden sağlıksız binaların yıkılması, tahliye edilmesi sağlanacaktır. Olası bir deprem öncesi can kayıpları bu şekilde önlenecektir. Biz binalara vize konusuna uzun zamandır büyük önem veriyoruz ama devlet bu konuya nasıl bakıyor bilmiyoruz. İyi bir planlama, iyi bir denetimle bundan sonraki süreçteki olası depremlerde can kayıplarını yüzde 80-90 oranında azaltabilir" diye konuştu. "Seramiğine, mutfağına bakmayın" Vatandaşlara konut alım ve kiralanmasına ilişkin de uyarılarda bulunan İnşaat Mühendisi Levent Bendeş, konut satın alım ve kiralamalarında teknik uzman yardımı alınması gerektiğini söyledi. Bendeş, "Vatandaşlarımız konut satın alımlarında ya da kiralamalarında mutlaka bir uzmana başvurmalı. Başvurulan inşaat mühendisi satın alınacak binanın tüm teknik dokümanlarını toplayıp bir rapor haline getirecek ve altına imzasını koyup verecek. Vatandaş bina depreme dayanıklımı, sağlıklı mı gibi bütün detaylar hakkında bilgi sahibi olacak. Biz mühendisler olarak vatandaşlarımıza konut satın alırken sadece 'seramiğine, mutfağına bakarak satın almayın' diyoruz. Bir teknik insana danışın o rapor yazsın, altına imza atsın. Teknik kişi de sorumluluk alacağı için ciddi bir rapor yazacak. Vatandaş, sadece küçük bir miktar ücret ödeyerek bu raporu alarak konut alırsa içinde daha rahat oturur" ifadelerini kullandı.