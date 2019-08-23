AKUT İzmir ekibinden İzmir Valiliğine ziyaret

AKUT İzmir ekibi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile yapılan ortak çalışmalarda aldıkları desteklerden dolayı İzmir Valisi Erol Ayyıldız'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

AKUT İzmir ekibinden İzmir Valiliğine ziyaret
23 Ağustos 2019 Cuma 09:32
Yapılan açıklamaya göre, AKUT İzmir ekibi özellikle son yıllarda sel ve deprem başta olmak üzere doğal afetlerde yapılan operasyonlarda AFAD ile iş birliğinden mutluluk duyduklarını ifade etti.
Ekip özellikle operasyonlarda AFAD'ın verdiği destekler nedeniyle başarılı çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.
Görüşmede, özellikle yaz aylarının en büyük tehlikesi olan orman yangınları konusunda da karşılıklı görüşler bildirildi.
AKUT İzmir ekibi orman yangınlarında da katkıda bulunmaya hazır oldukları iletti. Vali Ayyıldız da bu konuda her türlü desteğe hazır olduklarını, gerekli çalışmaların başlatılması için derhal talimat vereceğini söyledi.
Karşılıklı görüş alış verişinde yangın eğitimi, detayları ve sınırları konusunda yetkili kurumlarla hemen iletişime geçilmesi ve çalışmaların başlatılması konusunda da mutabakata varıldı.

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