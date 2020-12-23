AKUT'tan teşekkür

İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen şiddetli depremin ardından canla başla çalışan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüleri, desteklerinden ötürü Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’na teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Karabağlar Belediyesi’nin AKUT’a tahsis ettiği Bozyaka’daki yerleşkenin İzmir depreminde acil müdahale ve koordinasyon merkezine dönüştüğünü belirten AKUT İzmir Ekip Lideri Ramazan Ergut, öneminin şimdi daha iyi anlaşıldığını vurguladı. AKUT gönüllülerinden Muras Aras, Selin Orhan ve Nuran Ergut’un da yer aldığı ziyarette konuşan Ramazan Ergut, şunları söyledi: Afet anında acil müdahale ve koordinasyon merkezine dönüştürdüğümüz bu yerleşkeyi bize tahsis eden; depremden sonra da desteklerini esirgemeyen Karabağlar Belediyesi’ne, tüm gönüllülerimiz adına teşekkür ediyorum. Sizin desteğinizi her zaman arkamızda hissediyoruz.”

Gönüllülere teşekkür

Başkan Selvitopu da, arama kurtarma çalışmalarında canla başla çalışan gönüllülere bir kez daha teşekkür ederek, “Anlamlı bir görev yapıyorsunuz. Sizin gibi sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi gerekiyor. Biz de, kamu yararına çalışan diğer sivil toplum örgütleri gibi sizinle de yakın işbirliği yapıyoruz. Bu işbirliğinin önemi de İzmir depremiyle birlikte daha net bir şekilde ortaya çıktı. Karabağlar’daki yerleşke artık herkesin dikkatini çekti” dedi. AKUT’la uzun vadeli şekilde çalışmayı sürdüreceklerini belirten Başkan Selvitopu, “Bundan sonraki süreçte de size destek olacağız. O merkezi ayakta tutmamız; sürekli geliştirmemiz gerekiyor” diye konuştu. Daha sonra AKUT gönüllüleri Başkan Selvitopu’na, teşekkür belgesi verdi. Başkan Selvitopu da konuklarına Kavacık Üzüm Lokumu armağan etti.

Konak’tan tam destek

Konak Belediyesi ile AKUT Arama Kurtarma Derneği İzmir Şubesi arasında gerçekleştirilen işbirliği protokolü gereği, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, söz verdiği teknik ekipmanı AKUT’a ulaştırdı. Batur, “Felaketler yaşanmadan önce yapılan çalışmaların önemini biliyor ve bu yönde en anlamlı işbirliklerinden birini AKUT ile yapmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

Geçtiğimiz ay Konak Belediyesi ile AKUT Arama Kurtarma Derneği İzmir Şubesi arasında atılan imzalarla hayata geçen protokolün ardından ilk adımlar atılmaya başlandı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un, protokolde yer alan “AKUT’un ihtiyaç duyduğu araç ve malzemelerin temini” maddesinin bir an önce yerine getirilmesi talimatı üzerine, AKUT Arama Kurtarma Derneği İzmir Şubesinin talep ettiği ekipman hızla yerine ulaştırıldı. Arama kurtarma faaliyetlerinde hayati önem taşıyan tripodlu kurtarma sistemi, el tipi benzinli beton kesme makinesi, benzinli jeneratör ve iki adet de temiz hava solunum seti AKUT İzmir ekibine teslim edildi.

Hayat kurtaran işbirliği

Afetler yaşanmadan önce yapılan çalışmaların hayat kurtaracağını dile getiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, destek ve işbirliklerinin süreceğini belirterek şöyle konuştu: AKUT’la İzmir depreminden önce görüşüp, birlikte yapacağımız çalışmaları kararlaştırdık. Protokol hazırlanırken deprem felaketini yaşadık. Bu depremle, depremler yaşanmadan önceki çalışmaların, hem vatandaşların hem de yerel yönetimler gibi afet anlarında sahada görev yapan kurumların çalışanlarının bilinçli olmasının önemi bir kez daha ortaya çıktı. AKUT ve tüm arama kurtarma ekipleri İzmir depreminde kahramanımız oldu; biz her zaman yanlarındayız. Felaketler yaşanmadan önce yapılan çalışmaların önemini biliyor ve bu yönde en anlamlı işbirliklerinden birini AKUT ile yapmaktan gurur duyuyoruz. Birlikte yapacağımız çalışmalar ile Konak’ta bir acil durum ve afet eylem planını birlikte oluşturacağız. Bu çok önemsediğimiz bir konu. Mahalle Afet Gönüllülerimiz olacak, düzenli eğitim ve seminerler yapılacak.” Arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak ekipmanı Konak Belediyesi’nden teslim alan AKUT Arama Kurtarma Derneği İzmir Ekip Lideri Ramazan Ergut, Konak Belediyesi’nin desteğinin büyük anlam taşıdığını ifade etti.