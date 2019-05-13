Alacak-verecek kapıya asıldı

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, belediyenin alacak ve borçlarını afiş yaptırarak belediye binasına astı. Kemalpaşa ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Cumhuritet Halk Partisi'nden belediye başkanı seçilen Rıdvan Karakayalı, belediyenin alacak ve borçlarını afiş yaptırarak hizmet binasına astı.

Rıdvan Karakayalı, "Seçim çalışmalarımızda her fırsatta belediyenin şeffaf belediyecilik anlayışıyla yönetileceğini, gelirinin giderinin Kemalpaşa halkından gizlenmeyeceğini, harcanan 1 kuruşun bile hesabının Kemalpaşa halkına verileceğini çoğu kez dile getirdik. Şimdi de verdiğimiz sözleri yerine getirme zamanı. Halkın isteği üzere bu afişi yaptırdım. Afişte de görüldüğü üzere belediyemizin borcu 91 milyon 659 bin 959 TL. Önümüzdeki yıllar içerisinde bu borcu kapatmayı planlıyoruz" dedi.

Başkan Karakayalı, bundan sonraki süreçte de 3 ayda bir Kemalpaşa Belediyesi'nin gelir gider durumunun aynı şekilde Kemalpaşa halkına paylaşacağını belirtti.