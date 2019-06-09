Alaçatı'da huzurlu tatil için denetim

İzmir'in turizmdeki lokomotif ilçesi Çeşme'nin tarihi taş evleri ile ünlü mahallesi Alaçatı, Ramazan Bayramı'nda binlerce tatilcinin tercihi olurken, tatilcilerin huzur ve güveni için eğlence mekanlarında ve yollarda gürültü denetimi ve asayiş uygulaması yapıldı. Denetimlerde, ruhsatsız olduğu belirlenen 4 içkili mekan mühürlenip, kapatılırken, yüksek sesle müzik yayını yapan iş yerleri hakkında da cezai işlem uygulanmak üzere tutanak tutuldu.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle binlerce tatilci Çeşme'ye gitti. Çeşme nüfusu tatilcilerle yaklaşık 1 milyonu buldu. Tatilcilerin Çeşme'de en çok tercih ettiği yerlerin başında da günün her saati rüzgarıyla serinlik veren, tarihi taş evleri ile ünlü Alaçatı Mahallesi yer aldı. Tatil süresince gün boyu plajları dolduran tatiler, akşamları ise Çeşme ve Alaçatı sokaklarını akın etti. Kalabalık nedeniyle iğne atsan yere düşmeyecek manzaralar yaşandı. Polis ekipleri, bayram süresince ilçede güvenlik tedbirlerini üst düzeye çıkardı.Tatilcilerin huzur ve güveni için eğlence mekanlarında, yollarda gürültü denetimi ve asayiş uygulaması yapıldı. 7- 8 Haziran tarihlerindre İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Narkotik Şube ve Asayiş Şube ekipleri ve eğlence Alaçatı'daki mekanları tek tek denetleyip, ruhsatlarını ve gerekli evraklarını kontrol etti, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamalarını yaptı. Denetimlerde, saat 01.00'den eğlence mekanlarında gürültü denetimleri de yapıldı. Denetimlere Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Çeşme Belediyesi Zabıta ekipleri de destek verdi. Alaçatı'da 2 gün boyunca yapılan denetimlerde ruhsatsız olduğu belirlenen 4 içkili mekan, mühürlenip, kapatıldı. Yüksek sesle müzik yayını yaptığı belirlenen mekanlar hakkında polis tarafından tutanak tutuldu. Tutulan tutanakların düzenlendikten sonra cezai işlem yapılmak üzere Çeşme Belediyesi'ne gönderileceği bildirildi.