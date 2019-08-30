Alaçatı'da kuş turizmi yapılacak

Alaçatı, deniz kum güneş turizminin yanında artık kuş turizmiyle de ön plana çıkacak. Çeşme Belediyesi ve WWF-Türkiye işbirliğiyle Alaçatı Azmağı Kuş Gözlem Parkuru yapılacak. Proje sayesinde doğal hayatın korunması amaçlanırken, Alaçatı'nın kuş türleri alanında turist çekmesi de hedefleniyor. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, projenin yerel kalkınmaya değer katacağını söyledi.

Çeşme Belediyesi ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF)-Türkiye işbirliğiyle yüzden fazla kuş türünün sığınağı olan Alaçatı Azmağı'ında kurulacak olan kuş gözlem parkurunun duyurusu için etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Belediye Başkanı Ekrem Oran, WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, WWF Türkiye Marka Elçisi Tuba Ünsal ve Alaçatı Azmağı'ndaki kuş türlerini fotoğraflayarak kitaplaştıran Serap Yurdaer Erboy ve çok sayıda çevre gönüllüsü katıldı.

Başkan Oran, flamingo, karabatak, karaleylek, kaşıkçı gibi türlerin ve üç balıkçıl türünün beslenme alanı ve birçok türün üreme alanı olan Alaçatı Azmağı'nın böyle bir projeyle hem korunması hem de yaratacağı turizm hareketliliği ile yerel kalkınmaya değer sağlayacağına dikkat çekti. Seçim sürecindeki söylemlerinin arkasında olduğunu ifade eden Oran, "Biz Çeşme'yi tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle koruyarak geliştirmek istiyoruz. Çeşme sadece deniz, kum, beach clup değil. Çeşmenin rüzgarı, denizi ve plajlarının ötesinde dünyanın doğal tarihi ve kültürel miraslarından biri olduğunu ısrarla vurguladık ve vurgulayacağız. Bugün hayata geçirilecek projenin bölgeye sağlayacağı ekonomik katkıdan daha çok yüzden fazla kuş türüne ve biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapan Alaçatı Azmağı'nın korunması fikrini çok önemsiyoruz. Karbon salınımı, sanayileşme, şehirleşme gibi etkenlerle yeryüzünde doğal kaynakların hızla tükendiği bir süreç yaşıyoruz. Alaçatı Azmağı projesi bu anlamda bizim için çok değerli. Çeşme'nin doğasını azami dikkatle koruyacağımıza herkesin huzurunda söz veriyorum." dedi.

Endemik bahçe

Eko turizmle ilgili yeni bir gelişmeyi aktaran Başkan Oran, "Kutlu Aktaş Barajı'nın etrafındaki 2 milyon metrekare arazi ihaleye çıktı. İhale çok duyurulmadı ve biz bunu Milli Emlak'tan gördük. Endemik bitkilerin yetiştirilmesiyle ilgili bir ihale. Çeşme Belediyesi olarak bizim aday ve talip olduğumuzu açıkladım. Bu 2 milyon metrekarede, millet bahçeleri yapma modası var ya biz de Çeşme bahçesi yapalım dedik. Burada sakızımızı, lavantamızı ve bütün endemik ürünleri yetiştirmek üzere buraya talip olduğumuzu söyledik. Dün çok yüreklendirici bir telefon geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir şirket yöneticisi ve eski Konak Belediye Başkanı Erdal İzgi'ydi. Tunç Başkan ve Genel Sekreterimizin onayıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Çeşme Belediyesi'nin yanında ve destekçisiyiz dedi. Bu 2 milyon metrekarenin alınması için biz de ihaleye giriyoruz dediler. Çok yüreklendiriciydi." diye konuştu.

İzmirli olduğunu belirten WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, "Burada büyüdüm bu doğanın gelecek nesillere kalması işin anne kimliğimle buradayım. Ülkemizin havası suyu ve toprağı için çalışıyoruz. Güçlerimizi birleştirerek değişim yaratacağımıza inanıyoruz. Birlikte güzel şeylerin mümkün olabileceğini gösterteceğiz. Serap fotoğrafladı ve kitap bastı. Kuş gözlem turizmini oluşturmak için bir imkan doğdu. Burada bir su var kuşlar var ama şimdi daha iyi anlıyorum bu güzelliği. İklim değişikliği kadar önemli bir sorun da yok oluş. Kuşlar böcekler sulak alanlar yok oluyor. Doğa sayesinde kalkınmak mümkün. Tek kalkınma bina yaparak olmuyor. Bugün burada bir kuş gözlem parkuru yaratmak için belediye başkanından da söz aldık. Kuş gözlem meraklıları bunun için buraya gelecek. Turistler akın akın bunun için gelebilir. Sezon dışı turizm için bunun devamı gelebilir." şeklinde konuştu.

Alaçatı Azmağı'ndaki kuş türlerini fotoğraflayarak kitaplaştıran Serap Yurdaer Erboy, "Doğanın dili tek. Naif bir şekilde fotoları çektim ve bir daha göremem diye arşive attım. Ben çekmeye devam ederken türler arttı. Herkes görsün istedim ve paylaşmak istedim. Sergi derken kitaba dönüştü. Sizinle paylaşmak beni heyecanlandırıyor. 20 yıl turizmde çalıştım. Doğa turizmi beni daha çok heyecanlandırıyor. Türkiye dünyada lider olabilir. Türkiye'de 500 den fazla kuş türü ve 9 bin bitki türümüz var. Sadece su ve suyun içinde yaşayan kuşu değil etrafındaki ekosistemi de görmek gerekiyor. Öyle kuş türleri var ki buradaki bir bitki için geliyor. Amacımız endemik bitkilerin envanterini çıkarmak. Farklı bir ziyaretçi profili için buradayız. Kıymet bildikten ve koruduktan sonra yol alabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

WWF Türkiye Marka Elçisi Tuba Ünsal, Afrika'da bir gezi sırasındaki anısını paylaştı ve dünyada kuş türleri gözlemciliğinin çok büyük bir hobi olduğunu söyledi. Kuş türleri açısından Türkiye ve Alaçatı'nın ne kadar değerli olduğunu gördüklerini belirten Ünsal, "Çeşme Belediyesine çok teşekkür ederim. Onlar olmasa gönüllülerin yaptığı çalışmalar havada kalıyor. Ben de burada hayatımda ilk kez kuş gözlemi yapacağım. Çok heyecan verici. Çocuklarımla birlikte yine geleceğim." dedi.

Konuşların ardından kuş gözlem parkurunun yapılacağı alan gezildi ve mevcut kuşlar görüntülendi.