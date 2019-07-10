Alaçatı için kaybedilecek tek gün yok

Gürültü kirliliği yüzünden kabus dolu günler geçiren Alaçatılılar, ‘destek’ çağrısı yaptı

Alaçatı'da tatilciler "gürültü" nedeniyle rezervasyonlarını erken sonlandırıp konakladıkları otellerden ayrılmaya başladı. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Korkut Denizeri, “Birbiri ardına açılan gece klüpleri, hem açık havada sabaha kadar yaptıkları müzikle Alaçatı’nın kimyasını değiştirdi. Köyiçi yaşanmaz bir hale geliyor. Acil müdahale şart” dedi.

İmar ve ortak yaşam konularında bir "kanunsuzluk saldırısı" olduğunu söyleyen Denizeri, dernek olarak tek dileklerinin kanunların uygulanması olduğunu belirtti. Canlı müzik ruhsatı olmayan işletmelerin müzik yayını yapmalarının önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çeken Denizeri “Canlı müzik ruhsatı, işletmelerin açık alanda insanların psikolojisini bozacak saate kadar, yüksek sesle müzik yayını yapılabileceği anlamına gelmez. Gece 01:00 olan müzik yayını sınırına da bütün işletmeler uymak zorunda. Aykırı davrananlar için yapılan denetimlerde tutulan tutanaklar da cezaya dönüşmeli” diye konuştu.

Konuyla ilgili hem İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev hem de Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile görüştüklerini ifade eden Denizeri, "Emniyet teşkilatımız son derece iyi çalışıyor. Alaçatı turizminin gelişmesinin esas nedenlerinden bir tanesi onların gecesini gündüzüne katarak yaptıkları çalışmadır" dedi. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın da çabalarıyla belediye bünyesinde bir Çevre Müdürlüğü kurulduğunu hatırlatan Denizeri, belediyenin gürültü denetim yetkisinin İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden, Çeşme Belediyesi’ne verilmesi için çalışma başlattığını söyledi. Bu sürecinin hızlandırılması konusunda merkezi yönetimden, valilikten ve kaymakamlıktan da destek beklediklerini belirten Denizeri "Sezonda ceplerini doldurmak dışında bir kaygı taşımayan yeni nesil işletmeciler Alaçatı’ya verdikleri zararı umursamıyor ancak biz umursuyoruz. Alaçatı'da kaybedecek bir tek günümüz daha yok. Orta vadede en uygun çözümün yüksek sesli müzik yapmak isteyen işletmelerin meskun alan dışında taşınması ve olduğunu düşünüyoruz" dedi.