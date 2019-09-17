Alaçatı'nın kurtuluşunun 97. yılı

Çeşme Belediyesi, Alaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Kutlama etkinlikleri kapsamında çelenk sunumu ve kortej yürüyüşünün ardından Nükhet Duru ve Tolga Çandar Alaçatı Amfitiyatro'da sahne aldı. Çeşmeli'lerin yoğun ilgi gösterdiği konserde çökertme oynayıp, sahneye çıkarak Tolga Çandar ile birlikte İzmir Marşı'nı söyleyen Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Sevgili Alaçatı'm, kurtuluş günün kutlu olsun" dedi.

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran "Kurtuluş Savaşı'mızın kahraman neferleri bizlere sadece bir toprak bırakmadılar, özgürlüğümüzü, milli egemenliğimizi, demokrasiyi armağan ettiler. En önemlisi Kemalist devrimlerle, bu kutsal emanetleri nasıl koruyacağımızı, aydınlık yarınlara nasıl taşıyacağımızın da yol haritasını da ortaya koydular. Bugün Ortadoğu'da, emperyalizmin karanlık hedeflerinin son ermediğini, kanlı elleriyle yarattığı savaşların nasıl acılar doğurduğunu açıkça görüyor, ağır etkilerini ulusça yaşıyoruz. Bu şartlarda, Edirne'den Ardahan'a kadar, kadını, erkeği, genci, yaşlısı, yediden yetmişe hepimize düşen görev; Cumhuriyet değerlerine sımsıkı sarılmak, bu değerleri korumak ve daha ileri taşımak için var gücümüzle çalışmaktır. Birkaç çatlak sesin, bir grup kendini bilmez dışında, ulusça, laik ve bağımsız Cumhuriyet'imize ve onun devrimlerine taviz vermeden sahip çıkıldığını görmek, hem sevindirici, hem de gelecek adına umut vericidir" dedi.

Başkan da sahnede

Törenlerin ardından Nükhet Duru ve Tolga Çandar Alaçatı Amfitiyatro'da sahne aldı. Çeşmelilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde en sevilen şarkılarını seslendiren sanatçılar zaman zaman yaptıkları keyifli sohbetleriyle büyük alkış aldı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran çökertme oynayıp, sahneye çıkarak Tolga Çandar ile birlikte İzmir Marşı'nı söyledi.