Alaçatı Ot Festivali 27-30 Nisan'da yapılacak

Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 12'incisi düzenlenecek olan Alaçatı Ot Festivali 27-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yıl depremin yaralarını sarmak amacıyla düzenlenecek dayanışma festivalinde, depremden etkilenen 11 ilin bölgesel lezzetlerinden stantlar oluşturulacak.

Alaçatı Ot Festivali 27-30 Nisan'da yapılacak
23 Mart 2023 Perşembe 08:15

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen, endemik otlar ve bu otlarla hazırlanan eşsiz lezzetlerle keyifli anlar yaşatan 'Otların Rüzgârlı Öyküsü' Alaçatı Ot Festivali, bu yıl on ikinci kez düzenleniyor. 

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, 11 ili etkileyen depremlerin yaralarını sarmak amacıyla bu yıl Alaçatı Ot Festivali'nin dayanışma festivali olarak düzenleneceğini belirtti.

Oran, festivalde depremden etkilenen 11 ilin bölgesel lezzetlerinden oluşturulacak stantlarla, vatandaşlara ve yerel üreticilere destek olunacağını dile getirerek, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara başsağlığı diledi. 

Birbirinden leziz etkinlikleri, sokaklara yayılan mis gibi kokuları ile önemli Dünya festivalleri arasında yer alan Alaçatı Ot Festivali bu yıl da konserler, stantlar, sergiler, söyleşiler, yarışmalar ve yemek yapım atölyeleri ile milyonları ağırlayacak. 

Önceki Haber
Haliç Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Sonraki Haber
Karabağlar Belediyesi Bölgesel Muhtarlar Toplantısı sona erdi
Karabağlar Belediyesi Bölgesel Muhtarlar Toplantısı sona erdi
Karabağlar Belediyesi Bölgesel Muhtarlar Toplantısı sona erdi
0
İzmir'de Ramazan davulcuları maniler ile göreve başladı
İzmir'de Ramazan davulcuları maniler ile göreve başladı
0
Nermin Abadan Unat Semt Evi Eğitim yuvası oldu
Nermin Abadan Unat Semt Evi Eğitim yuvası oldu
0
Başkan Sandal: "Bizim derdimiz de soframız da aynı"
Başkan Sandal: "Bizim derdimiz de soframız da aynı"
0
Buca'da yağmur suyu hasadı başladı
Buca'da yağmur suyu hasadı başladı
0
'Türkiye, 2030'da su fakiri ülkeler kategorisine geçebilir'
'Türkiye, 2030'da su fakiri ülkeler kategorisine geçebilir'
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.