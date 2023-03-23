Alaçatı Ot Festivali 27-30 Nisan'da yapılacak

Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 12'incisi düzenlenecek olan Alaçatı Ot Festivali 27-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yıl depremin yaralarını sarmak amacıyla düzenlenecek dayanışma festivalinde, depremden etkilenen 11 ilin bölgesel lezzetlerinden stantlar oluşturulacak.

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen, endemik otlar ve bu otlarla hazırlanan eşsiz lezzetlerle keyifli anlar yaşatan 'Otların Rüzgârlı Öyküsü' Alaçatı Ot Festivali, bu yıl on ikinci kez düzenleniyor.

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, 11 ili etkileyen depremlerin yaralarını sarmak amacıyla bu yıl Alaçatı Ot Festivali'nin dayanışma festivali olarak düzenleneceğini belirtti.

Oran, festivalde depremden etkilenen 11 ilin bölgesel lezzetlerinden oluşturulacak stantlarla, vatandaşlara ve yerel üreticilere destek olunacağını dile getirerek, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara başsağlığı diledi.

Birbirinden leziz etkinlikleri, sokaklara yayılan mis gibi kokuları ile önemli Dünya festivalleri arasında yer alan Alaçatı Ot Festivali bu yıl da konserler, stantlar, sergiler, söyleşiler, yarışmalar ve yemek yapım atölyeleri ile milyonları ağırlayacak.