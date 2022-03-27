Alaçatı Ot Festivali'ne büyük ilgi!

Doğadan toplanan yüzlerce türdeki otun tezgahlarda yerini aldığı 11'inci Alaçatı Ot Festivali milyonları ağırladı. 'Otların Rüzgarlı Öyküsü' Alaçatı Ot Festivalinin ikinci gününde düzenlenen kortejde renkli görüntüler yaşandı

Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Alaçatı Ot Festivali'nin açılışı, Çamlık Yolu'ndan Alaçatı Çarşı'ya kadar yapılan kortejle başladı. Korteje katılan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, KKTC Başbakan Yardımcısı KKTC Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Lefkoşa Kent Konseyi Başkanı Münür Öztürk, KKTC Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan, KKTC CHP Sorumlusu Mustafa Yürükcü, KKTC Tatlısu Belediyesi temsilcileri, İzmir Köy-Koop'un Başkanı Neptün Soyer, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum örgütü üyeleri, gastronomi uzmanları ve vatandaşlar şarkılar ve marşlar eşliğinde yürüdü.

Festivalde şevketi bostan, acı ot, kuzukulağı, arapsaçı, ebegümeci, radika, deniz börülcesi, tembel avrat out, kuşkonmaz, biberiye otu gibi çok sayıda bitkinin yanı sıra otlu yemekler ve el işi ürünleri de sunuldu.

Ayhan Sicimoğlu unutulmaz anlar yaşattı

Festivalin ikinci gününde Alaçatı Çamlı Kuyu Meydanı'nda Ayhan Sicimoğlu &Latin All Star konseri gerçekleşti. Yüzlerce vatandaşın katıldığı, eğlencenin doruklara ulaştığı konserde Sicimoğlu festival izleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı.

"Baharı Ot Festivalimiz ile karşılamaktan mutluluk duyuyorum"

Festivalin 3 yıl aradan sonra yeniden başlamasından mutluluk duyduğunu belirten Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Çalışan, üreten, paylaşan insanların hiç bir zaman kaybetmeyeceğine, sonunda sevginin daima kazanacağına yürekten inandık. Bu inançla, 11. Alaçatı Ot Festivalimizde, sizlerle birlikte birlikte uyanışın, yenilenmenin, taptaze çiçekleriyle gelecek güzel günlerin habercisi baharı karşılamaktan mutluluk duyuyorum. Bu festival; günlük yaşam telaşı içinde gri binalar arasına sıkışan bedenlerimizin doğayla yeniden kucaklaştığı, betonlar arasına sıkışmış ruhlarımızın iyileşip, arındığı bir festival" dedi.

"Zeytin ağaçlarımıza sımsıkı sarılıyoruz"

Zeytin katliamına dur demek ve farkındalık yaratmak amacıyla festivalde zeytinin önemine dikkat çektiklerini dile getiren Oran, "Bu festivalde, doğanın cömertliğine şükranlarımızı sunuyor, binlerce yıldır insanlığa hem gastronomik, hem kültürel anlamda değer katan zeytin ağaçlarımıza sımsıkı sarılıyoruz. Bizler, bu topraklarda farklı kültürlerin yarattığı renklilik içerisinde, sevginin, barışın şarkılarını söylüyor, birlikte aydınlık yarınların umudunu büyütüyoruz. Birlikte zenginliklerimizi koruyup çoğaltarak pırıl pırıl bir gelecek yaratacağız. Yeryüzündeki Cennet Çeşmemize, dünya markası Alaçatımıza, 'Otların Rüzgarlı Öyküsü' Alaçatı Ot Festivalimize hoş geldiniz" diye konuştu.