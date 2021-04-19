Alaçatı Port tartışması: Deniz mi kara mı?

Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Alaçatı Liman bölgesiyle ilgili basın açıklamasında bulundu. Alaçatı Mahallesi Liman Bölgesi’nde geçmiş tarihlerde kıyı kenar çizgisi belirleme işleminin özel çıkarlar için iptal edildiği ve altı yıldır yeni bir kıyı kenar çizgisinin belirlenmediğinin belirtildiği açıklamada kıyı kenar çizgisi belirlenmeden hiçbir faaliyete izin verilmemesi gerektiği dile getirildi

FATİH ÖZKILINÇ- Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi “Alaçatı Liman bölgesinde kara neresidir? Deniz neresidir?” konulu basın açıklamasında bulundu. Alaçatı Liman bölgesi ile ilgili çevrimiçi olarak gerçekleşen açıklamada Alaçatı’da en kısa zamanda kıyı kenar çizgisi belirlenmesi ve kıyı kenar çizgisi belirlenmeden hiçbir faaliyete izin verilmemesi gerektiği dile getirildi. İzmir Valiliği’ne ise kıyı kenar çizginin belirlenmesi için Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Sahil olması gereken yerler bahçe olmuş

Basın açıklamasını okuyan Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Mutluer, “Herhangi bir bölgede inşaat yapabilmek için uygulama imar planlarının yapılmış olması gerekir. Deniz kenarı bir alanda plan yapabilmek için denizin nerede başladığını bilmek ve kıyı kanununu uygulayabilmek için kıyı kenar çizgisini bilmek gerekir. Bahsi geçen bölgede kıyı kenar çizgisi iptal edilmiş ancak yeni çizgi oluşturulması için talepte bulunulmamıştır. Bu nedenle neresinin kara neresinin deniz olduğu belli değildir. Talepte bulunulmamasının sebebi ise herhâlde iptal edilenden önceki kıyı kenar çizgisinin yürürlükte olması durumunda Alaçatı Port projesinin yapılamayacak olmasıdır. Alaçatı Port projesinde tekneler evlerin ön tarafına bağlanmaktadır. Yani sahil olması gereken yer evlerin ön bahçeleridir. Sahil Şeridi, deniz ve tabii göllerin kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 metre genişliğindeki alandır ve bu alanlar sadece kamusal yarar neticesinde tümüyle açık alan olarak toplumun kullanımına tahsis edilecek şekilde düzenlenir. Bu alan içinde toplumun yararlanmasına açık yapılar da dahil olmak üzere başka hiç bir yapı ve tesis yapılamaz” dedi.

Fıkra değil gerçek



“Alaçatı Port projesinde neresinin deniz neresinin kara olduğunu belirleyen kıyı kenar çizgisi çizilemediğinden denizin içine inşaat dahi yapıp burası aslında kara diyebilirsiniz” ifadelerini kullanan Mutluer, sadece fıkralarda olabilecek denizin kara olması durumunun Alaçatı’da gerçek olduğunu söyledi.

Kanuna aykırı, suç unsuru taşıyor

Alaçatı Mahallesi Liman Bölgesi’nde geçmiş tarihlerde kıyı kenar çizgisi belirleme işleminin, özel çıkarlar için yürürlükte bulunan mevzuat ve kamu yararına açıkça aykırılığı nedeniyle İzmir 3.İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği ve sonrasında yeni bir kıyı kenar çizgisi belirlenmediği tespit edilmediğini vurgulayan Mutluer, “Denizin ortasından geçip iki yakayı birbirine bağlayan kısım iptal edilmiş olmasına rağmen kıyı kenar çizgisi neden altı yıldır belirlenmemiştir. İlgili idareler neden tespit talebinde bulunmamışlardır? Söz konusu alanda “kıyı kenar çizgisi” belirlenmeden yapılacak her türlü uygulama, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve uygulama yönetmeliğine aykırıdır ve suç unsuru taşımaktadır” diye konuştu.