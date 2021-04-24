ABD'DE İLGİNÇ OLAY!
ABD'DE İLGİNÇ OLAY!
0
KULAKLIK KULLANIRKEN DİKKAT!
KULAKLIK KULLANIRKEN DİKKAT!
0
4 ASTRONOT UZAYA GÖNDERİLDİ
4 ASTRONOT UZAYA GÖNDERİLDİ
0
KOPARANA 80 BİN TL CEZA!
KOPARANA 80 BİN TL CEZA!
0

Alaçatı Port tepkisi: Yönetmeliğe aykırı!

İzmir’in Çeşme İlçesi’nde Alaçatı Port mevkiinde, dere ile denizin birleştiği Karşıyaka Azmağı’nda inşaat faaliyeti devam ediyor

Alaçatı Port tepkisi: Yönetmeliğe aykırı!
24 Nisan 2021 Cumartesi 08:54

İzmir'in Çeşme İlçesi'nde4 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilen 24  villanın önüne teknelerin yanaştırılabilmesi için su kanalını derinleştirme ve genişletme işlemi de sürüyor. Şu anda yapılan her türlü uygulamanın suç teşkil ettiği belirten Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası İzmir Şubeleri, “Kıyı kenar çizgisi belirlenmişse açıklasın” çağrısında bulundu. Oda yönetimi, söz konusu alanda doğal yapıya  her türlü uygulamanın suç teşkil ettiğini belirterek, “2005 yılında  ÇED raporu verildiği söylenmektedir. Flora ve faunaya sahip alanda aradan geçen 16 yıl içinde ÇED raporunun güncellemesi gerekmektedir. Alaçatı Sulak Alanı'nda  “kıyı kenar çizgisi” belirlenmeden yapılacak her türlü uygulama, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve uygulama yönetmeliğine aykırıdır. 3621 Kıyı Kanunu kapsamında bulunan bölgede yapılacak  işlemlerde Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonu'nun izni yeterli değildir. Bu komisyonun yetkisi Doğal Sit Alanı ile sınırlı olup, kıyı kenar çizgisi ile ilgili değerlendirme yetkisi bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

2304 adet konut inşa edilecek

Alaçatı Koyu'nda,  tasarlanan projenin ilk etap yapılaşma çalışmaları Muhittin Dalgıç'ın belediye başkanı olduğu 2004 yılında başlamıştı. Kanal genişletilerek hayata geçirilen projenin birinci etabında, 27 bin 500 metrekare alan üzerinde 143 adet ultra lüks villa, bir butik otel, restoran, açık ve kapalı yüzme havuzları inşa edilmişti. Geçen ay projenin ikinci etabına geçilerek azmağın karşı kıyısında da yapılaşmaya girişildi. Villa inşaatları ve kanal kazısı başlatıldı. Alaçatı Sulak Alanı'nı çevreleyen proje kapsamında 2304 adet  konut inşa edilecek.

Belediyenin yüzde 5 hissesine ortak olduğu Alaçatı Port Turizm Anonim Şirketi'nin yönetim kurulunda da yer alan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran,  2005 yılındaki ÇED raporunu ve kıyı kenar çizgisinin belirlendiği iddiasını dayanak olarak gösterdi. (Sözcü)

Etiketler; #izmir #çeşme #alaçatı port #alaçatı
Önceki Haber
Kripto parada kriz büyüyor! Vebitcoin'in Ceo'su gözaltına alındı!
Sonraki Haber
Bayram coşkusu İzmirlilerin ayağına gitti
Bornova'da Başkan koltuğuna Ayda oturdu
Bornova'da Başkan koltuğuna Ayda oturdu
0
Pazarcılar isyan etti: Markette salgın yok mu? Pazarlar neden kapalı?
Pazarcılar isyan etti: Markette salgın yok mu? Pazarlar neden kapalı?
0
Bayram coşkusu İzmirlilerin ayağına gitti
Bayram coşkusu İzmirlilerin ayağına gitti
0
Çiğli'de sokaklar balonlarla süslendi
Çiğli'de sokaklar balonlarla süslendi
0
İzmir'e yine toz yağacak!
İzmir'e yine toz yağacak!
0
Balçova'da neşeli kutlama
Balçova'da neşeli kutlama
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.