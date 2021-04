Alaçatı Port tepkisi: Yönetmeliğe aykırı!

İzmir’in Çeşme İlçesi’nde Alaçatı Port mevkiinde, dere ile denizin birleştiği Karşıyaka Azmağı’nda inşaat faaliyeti devam ediyor

İzmir'in Çeşme İlçesi'nde4 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilen 24 villanın önüne teknelerin yanaştırılabilmesi için su kanalını derinleştirme ve genişletme işlemi de sürüyor. Şu anda yapılan her türlü uygulamanın suç teşkil ettiği belirten Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası İzmir Şubeleri, “Kıyı kenar çizgisi belirlenmişse açıklasın” çağrısında bulundu. Oda yönetimi, söz konusu alanda doğal yapıya her türlü uygulamanın suç teşkil ettiğini belirterek, “2005 yılında ÇED raporu verildiği söylenmektedir. Flora ve faunaya sahip alanda aradan geçen 16 yıl içinde ÇED raporunun güncellemesi gerekmektedir. Alaçatı Sulak Alanı'nda “kıyı kenar çizgisi” belirlenmeden yapılacak her türlü uygulama, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve uygulama yönetmeliğine aykırıdır. 3621 Kıyı Kanunu kapsamında bulunan bölgede yapılacak işlemlerde Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonu'nun izni yeterli değildir. Bu komisyonun yetkisi Doğal Sit Alanı ile sınırlı olup, kıyı kenar çizgisi ile ilgili değerlendirme yetkisi bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

2304 adet konut inşa edilecek

Alaçatı Koyu'nda, tasarlanan projenin ilk etap yapılaşma çalışmaları Muhittin Dalgıç'ın belediye başkanı olduğu 2004 yılında başlamıştı. Kanal genişletilerek hayata geçirilen projenin birinci etabında, 27 bin 500 metrekare alan üzerinde 143 adet ultra lüks villa, bir butik otel, restoran, açık ve kapalı yüzme havuzları inşa edilmişti. Geçen ay projenin ikinci etabına geçilerek azmağın karşı kıyısında da yapılaşmaya girişildi. Villa inşaatları ve kanal kazısı başlatıldı. Alaçatı Sulak Alanı'nı çevreleyen proje kapsamında 2304 adet konut inşa edilecek.

Belediyenin yüzde 5 hissesine ortak olduğu Alaçatı Port Turizm Anonim Şirketi'nin yönetim kurulunda da yer alan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, 2005 yılındaki ÇED raporunu ve kıyı kenar çizgisinin belirlendiği iddiasını dayanak olarak gösterdi. (Sözcü)