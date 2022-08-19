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Alaçatı’da Dünya Surf Şampiyonası heyecanı

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde 14-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen MEDİCANA 2022 IFCA, JYM Slalom Dünya Şampiyonası büyük bir coşkuyla başladı

Alaçatı’da Dünya Surf Şampiyonası heyecanı
19 Ağustos 2022 Cuma 12:33

Çeşme Belediyesi, Turkey Windsurf Training (TWT) ve Trio Shipping tarafından Medicana Sağlık Grubu ana sponsorluğunda organize edilen, IFCA yönetiminde ve gözetiminde gerçekleştirilecek bu yarışta, IFCA yetkilileri ve Türkiye Yelken Federasyonu'na bağlı hakemler görev alıyor. Şampiyonaya 17 farklı ülkeden 100’un üzerinde sporcu kayıt yaptırdı.

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Windsurf yarışlarını yeniden hayata geçirdik. 2019 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nın ardından, geçtiğimiz yıl milli takımın belirlendiği, Türkiye Şampiyonasını gerçekleştirdik. Yine geçtiğimiz yıl Vakkorama Watersports Championship yarışlarını yaptık.

En son 2013 yılında gerçekleştirilen IFCA Dünya Şampiyonasını 9 yılın ardından bu sene yeniden Alaçatı’da yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz.  Söz verdiğimiz gibi; Uluslararası sörf yarışlarını Alaçatı’ya yeniden getirdik” dedi.

“Ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz”

Yarışların büyük bir heyecanla devam ettiğini belirten Başkan Oran, “MEDİCANA 2022 IFCA Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye Yelken Federasyonu’na ve yönetimine katkıları için teşekkür ederim. Tüm sporcularımıza da  başarılar diliyorum” diye konuştu.

Etiketler; #alaçatı #surf şampiyonası #izmir
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