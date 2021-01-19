Albay, yarbay, binbaşı... Çok sayıda askere gözaltı

İzmir merkezli 62 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. Operasyonda şuana kadar 156 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 62 ilde operasyon başlattı. İddiaya göre, mahrem imamlar, örgütsel faaliyetlerle ilgili ankesörlü telefonlarla iletişime geçerek, önceden hazırladıkları şifrelerle kısa görüşmeler yapıyor.

Bu kapsamda albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen ve teğmenlerin de aralarında bulunduğu 218'i muvazzaf, 20'si de ihraç edilmiş olan toplamda 238 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, bu kapsamda 62 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 238 kişiden 156'si gözaltına alındı. Gözaltı kararı olan şüphelilerden 65'inin halen Jandarma Genel Komutanlığı'nda, 133 kişinin Kara Kuvvetleri Komutanlığında, 40 kişinin de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yaptığı bilgisi verildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, firari olan şüphelilerin de yakalanması için çalışma başlatıldı.