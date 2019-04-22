Alçak saldırıya karşı Konak Meydanı'na

Ankara Çubuk'ta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun canına kast edilen linç girişimini protesto etmek için, bugün 12.00'de, Konak Meydanı'nda buluşma gerçekleşecek.

Alçak saldırıya karşı Konak Meydanı'na
22 Nisan 2019 Pazartesi 09:23

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çnkara'nın Çubuk ilçesinde bir şehit cenazesine katılmış, cenazede bir grup Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu aracı taşlamış, CHP liderini yumruklamış ve sığındığı evi yakmaya çalışmıştı.

Bölgeden zırhlı araçla çıkarılan Kılıçdaroğlu'na yapılanlar Türkiye'nin sağduyulu her vatandaşının büyük tepkisini çekti. CHP örgütleri, ülkenin her yerinde yaşananları protesto etmek için buluşma düzenlemeye karar verdi. İzmir'deki buluşma, saat 12.00'de, Konak Meydanı'nda gerçekleşecek. Protesto buluşmasına İYİ Parti İzmir İl Başkanlğı'ndan da katılım çağrısı yapıldı.

Soyer'den davet

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, twitter hesabından bir mesaj paylaşarak buluşmaya herkesi davet etti. Soyer, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan alçakça saldırıyı protesto etmek ve lanetlemek için bugün, 22 Nisan Pazartesi, Saat 12.00’de, Konak Meydanı’nda buluşuyoruz. Şiddete ve bölünmeye izin vermeyeceğiz. Tüm İzmirlileri bekliyoruz.

Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu #saldırı #protesto #izmir #chp
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