Ali Engin'den, Ekrem İmamoğlu'na destek

Yerel seçimlerde % 80 oy alarak Türkiye rekoru kıran Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, İstanbul seçimleri öncesinde Ekrem İmamoğlu'na destek olmak amacıyla İstanbul'a gitti

Ataşehir bölgesinde esnaf ve dernek ziyaretleri yapan, muhtarlarla buluşan Başkan Engin, İmamoğlu ile özel bir görüşme de yaptı, "Bu seçim sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin seçimi. Tüm kalbimizle arkanızdayız" dedi.

Oy istediler

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'in İstanbul turu üç gün sürdü. İlk gün esnaf ve sivil toplum kuruluşlarıyla buluşan Başkan Engin, 2. gün muhtarlarla görüştü, Ekrem İmamoğlu için oy istedi. Başkan Ali Engin'e İzmir Milletvekilleri Murat Bakan ve Özcan Purçu ile CHP Narlıdere İlçe Başkanı Şahin Fırat da eşlik etti.

Arkanızdayız

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de özel bir görüşme gerçekleştirerek "Bu seçim sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin seçimi. Tüm kalbimizle arkanızdayız. Bir oy daha fazla alabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Pazar gecesi, bu mücadelemiz zaferle sonuçlanacak ve hak yerini bulacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da "Partimiz adına Türkiye oy rekorunu kıran bir başkandan destek almak, sizi yanımızda hissetmek bizler için çok değerli. Bu seçimden alnımızın akıyla çıkacağız ve Türkiye'ye umut olacağız" diye konuştu.