Ali Engin, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara’da ziyaret etti. Yerel seçimlerden bu yana yaptığı çalışmaları ve hayata geçirmek istediği projeleri anlatan Başkan Engin, “Sizin güveninize layık olmaya çalışıyoruz” dedi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ise “Sizleri yakınen takip ediyorum. Başarılı olacağınıza inanıyorum” dedi.

CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen buluşmaya Başkan Ali Engin ile birlikte Narlıdere İlçe Başkanı Şahin Fırat da katıldı. Yaklaşık yarım saat süren görüşmede, Narlıdere’nin yerel seçimlerden bu yana hayata geçirdiği projeler konuşuldu. Hazırlanan kitapçığı Genel Başkana takdim eden Başkan Engin, 5 yıl boyunca hayata geçirmeyi planladığı yatırımları da anlattı.

Güzel işler yapıyorsunuz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “İzmir’i ve Narlıdere’yi yakından takip ediyorum. Başarılı işlere imza atıyorsunuz. Daha da güzellerini yapacağınıza olan inancım tam. Bu dönem birlik ve beraberlik dönemi. El ele vererek, ülkemizi kalkındıracak projeleri hayata geçireceğiz” dedi.

Yanınızdayız

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Şahsıma güvenerek, halkımızın oylarıyla belediye başkanı seçilmeme ve Narlıdere’ye hizmet etmeme vesile oldunuz. Bu güveninizi boşa çıkartmayacağıma ve her zaman yanınızda yer alacağıma söz veriyorum” diye konuştu.