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Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’dan yeni stat müjdesi

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağaspor FK’nın 3.Lige yükselmesinin ardından kente yapılması planlanan yeni stat projesinin müjdesini sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’dan yeni stat müjdesi
24 Mayıs 2023 Çarşamba 10:30

Başkan Serkan Acar, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Profesyonel liglere tekrar çıkan Aliağa Futbol Kulübümüz Aliağamıza yakışan bir stadyuma kavuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Aliağa Belediyemizin işbirliğiyle gerçekleştireceğimiz yeni stadyum projemizin protokolünü imzaladık. Bu stadyumun Aliağamıza kazandırılmasında emeği geçen başta Sn. Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve MHP Genel Sekreter Yardımcımız Tamer Osmanağaoğlu olmak üzere ilgili tüm kurum müdürlerimize tek tek şükranlarımı sunuyorum. Aliağamıza hayırlı olsun.”

Etiketler; #Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar #aliağa #serkan acar #stat
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