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Aliağa Belediyesi 4 gayrimenkulü kiraya verecek

Aliağa Belediye Başkanlığı ilçelerinde bulunan 2 konut, bir kahvehane ve bir dükkanı ihale ile kiraya vereceğini duyurdu

Aliağa Belediyesi 4 gayrimenkulü kiraya verecek
23 Ağustos 2022 Salı 10:07

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ilanda özellikleri belirtilen taşınmazlar; 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 01.09.2022 Perşembe günü Aliağa Belediyesi hizmet binasında bulunan Encümen toplantı salonunda kiraya verilecektir.

 

İhale şartnamesi ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebileceği gibi 50,00 TL. bedel karşılığında aynı müdürlükten suret alınabilir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanının 31.08.2022 Perşembe günü saat 17:00’a kadar satın alınması zorunludur.

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