Aliağa Belediyesi 7 adet taşınmazı kiraya verecek

Aliağa Belediye Başkanlığı, ilçelerinde bulunan 7 adet taşınmazı ihale ile kiraya vereceğini duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ilanda özellikleri belirtilen taşınmazlar; 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 23.09.2021 Perşembe günü Aliağa Belediyesi hizmet binasında bulunan Encümen toplantı salonunda kiraya verilecektir.

İhaleye katılacaklar 2886 sayılı Kanuna göre yapılacak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sırada bulunan ihalelere katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliğe haiz bulunmak, istenen teminat ve belgeleri vermek zorundadır.

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