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Aliağa Belediyesi arsa satıyor

İzmir'de bulunan Aliağa Belediyesi, mülkiyeti kendilerine ait olan arsayı ihale ile satacaklarını duyurdu

Aliağa Belediyesi arsa satıyor
12 Şubat 2022 Cumartesi 11:31

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre mülkiyeti Aliağa Belediyesi'ne ait olan taşınmaz, 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale ile 24.02.2022 Perşembe günü Aliağa Belediyesi hizmet binasında bulunan Encümen toplantı salonunda satılacaktır.


2886 sayılı Kanuna göre yapılacak bu ihaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliğe haiz bulunmak, istenen teminat ve belgeleri vermek zorundadır.


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