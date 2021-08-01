Aliağa Belediyesi ekipleri Marmaris'te yangın bölgesinde

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları hızla devam ediyor. Armutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle İçmeler Mahallesi'ne ilerledi. Yangını kontrol altında tutmak isteyen AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) koordinasyonundaki ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Aliağa Belediyesi Ekipleri, AFAD koordinasyonunda, Marmaris bölgesindeki yangınlarla mücadelede görev alıyor. Aliağa Belediyesi tarafından bölgeye gönderilen arasöz, iş makineleri ve personel yangının bir an önce söndürülmesi için çalışmalara destek veriyor. Ekipler, yangın söndürme, yangının yayılmasını önleme ve soğutma çalışmaları için çaba sarf ediyor.

Yangın söndürme çalışmalarına AFAD koordinesinde destek verdiklerini belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar: "Aliağa Belediyesi olarak arasöz, iş makinesi ve personelimizle yangın söndürme çalışmalarına destek veriyoruz. AFAD'ın belirlediği planlama ve ihtiyaçlara göre arasöz, iş makinelerimizi ve ekiplerimizi bölgeye sevk etmeye devam edeceğiz. Yangında kaybettiğimiz ormanlarımız, canlılarımız için içimiz yanıyor. Yangınlarda ve yangın söndürme faaliyetlerinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza ve görevlilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bir daha böyle felaketleri milletimize göstermesin" dedi.