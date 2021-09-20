Aliağa Belediyesi'ne soruşturma şoku!

Aliağa Belediyesi’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki İstiklal Caddesi ve Hükümet Caddesi’nde yaptığı düzenleme çalışmalarına ilişkin açılan soruşturma kapsamında bir mülkiye müfettişinin ilçe belediyesinde incelemelere başladığı öğrenildi. Söz konusu soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Aliağa Belediyesi Başkan Yardımcısı ve MHP’li Büyükşehir Meclis Üyesi Hakan Şimşek, “Eğer bu konudan biz ceza alacaksak biz göğsümüzü gere gere bu cezayı kabul ederiz” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Milliyetçi Hareket Partisi(MHP)yönetimindeki Aliağa Belediyesi arasında gerilime neden olan ilçedeki İstiklal ve Hükümet caddelerinde yapılan düzenlemelere ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. 2018 yılında ilçe belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki İstiklal Caddesi ve Hükümet Caddesi’nde yapılan düzenleme çalışmaları Aliağa Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni karşı karşıya getirmişti. Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk sahasında olan caddelerde yapılan çalışmalarla ilgili açılan soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından bir mülkiye müfettişinin görevlendirildiği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Aliağa Belediyesi’nde çalışmalarına başlayan mülkiye müfettişinin konuya ilişkin ilgili belediye personelinin ifadesini alacağı belirtildi.

Mükâfatı mülkiye müfettişi



İzmir Büyükşehir Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısında söz konusu soruşturmayla ilgili açıklamalarda bulunan Aliağa Belediyesi Başkan Yardımcısı ve MHP’li Büyükşehir Meclis Üyesi Hakan Şimşek, yerel seçimlerden önce Aliağa Belediyesi’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olan bir caddeyi asfaltlaması neticesinde açılmış olan bir soruşturma nedeniyle bir mülkiye müfettişinin belediyeye geldiğini söyledi. Söz konusu soruşturmaya ilişkin Şimşek, “Aliağa’nın en canlı en önemli caddesi olan İstiklal Caddesi’nin başından sonuna kadar olan bir çalışmaydı. UKOME kararıyla tek yöne çevrilmişti. Orta refüjün kaldırılması, kaldırımların, aydınlatmanın ve asfalt seriminin yapılması gerekiyordu. O dönemde bu yeni yönetim yoktu. Arkadaşlarla bir problem yaşanmış ‘yapmayın’ denmiş. Biz de ‘Aliağa’nın ihtiyacıdır, bunu yapmak zorundayız. Ama siz Büyükşehir Belediyesi olarak yapacaksanız buyurun proje bu. Çünkü sorumluluk size ait’ dedik. Büyükşehir tarafından ‘Hayır, şu an bizim planlamamızda burası yok’ denilince biz tam 38 gün gece gündüz çalışarak o ana arteri bitirdik. Mükâfatı da gelen mülkiye müfettişi oldu” dedi.

Bu soruşturmalar bizi yıldıramaz



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olan ilçedeki diğer caddelerde de çalışma yaptıkları aktaran Şimşek, “Büyükşehir’in sorumluluğunda olan Cengiz Topel Caddesi’ni ve Güzelhisar Caddesi’ni de asfaltladık. Değirmendere Caddesi ve Zübeyde Hanım Caddesi’ni de yapıyoruz. Necmettin Giritlioğlu Caddesi’ni de asfaltlayacağız, programını yaptık. İnönü Caddesi’nde de peyzaj ve sokak aydınlatmalarını yaptık. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden bir yazı geldi. Gelen yazının özeti ‘Bu yaptığınız düzenlemeleri, aydınlatma direklerini kaldırın. Kaldırmazsanız biz bunları kaldıracağız ve bütün masrafları Aliağa Belediyesi rücu edeceğiz.’ ‘Buyurun gelin, kaldırın’ dedik kimse gelmedi. Bu hizmetleri Aliağalıya yapmak zorundayız. Vatandaş hepimizde hizmet bekliyor. Vatandaş, bunu Aliağa Belediyesi, Büyükşehir yapmış diye bakmaz. Vatandaş, kendisine yapılacak olan hizmetin bir an önce gerçekleşmesini bekler. Gelen mülkiye müfettişine ‘Eğer bu konudan biz ceza alacaksak biz göğsümüzü gere gere bu cezayı kabul ederiz’ dedim. Marifet iltifata tabidir. Böyle soruşturmayla ‘yetki bendeydi sen niye yaptın?’ diyerek… Bizi İzmirli iyi bilsin ki bu tür soruşturmalar bizi yıldıramaz. Aliağalı bunu biliyor ve ona göre değerlendirmesini yapıyor. Beklenti çok fazla… En ufak bir şey olsa bunu Serkan Acar çözer diyor. Biz bu yolda gidiyoruz” açıklamasında bulundu.



Gerilim yargıya taşınmıştı



Mülkiye müfettişinin soruşturmasını gerçekleştirdiği İstiklal Caddesi ve Hükümet Caddesi’nde yapılan düzenleme çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ile Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ı da karşı karşıya getirmişti. İstiklal ve Hükümet caddelerinin düzenleme çalışmaları nedeniyle yaşanan tartışmalar yargıya taşınmış ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe'nin şikayeti üzerine, Başkan Acar hakkında dava açılmıştı.