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Aliağa'da asbestli gemiye karşı ortak tepki

İçinde 9 ton asbest olduğu ifade edilen Brezilya donanmasına ait NAe Sao Paulo adlı geminin İzmir Aliağa’da sökümüne karşı onlarca vatandaş Aliağa Demokrasi Meydanı’nda toplanarak tepki gösterdi

Aliağa'da asbestli gemiye karşı ortak tepki
04 Ağustos 2022 Perşembe 20:06

FATİH ÖZKILINÇ-Çevre Şehir ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından içinde 9 ton asbest olduğu ifade edilen Brezilya donanmasına ait NAe Sao Paulo adlı geminin, İzmir Aliağa’da sökülmesine karşı tepkiler devam ediyor. Geminin Rio De Janeiro Limanı’ndan yola çıkması sonrası Aliağa Demokrasi Meydanı’nda kitlesel miting düzenlendi. Mitinge; TMMOB, KESK, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu, DİSK, siyasi partiler ve vatandaşlar katıldı.

Mitingde Aliağa Demokrasi Platformu adına basın açıklamasını okuyan Deniz Gültekin “Yıllardır Aliağa’da yaşayanlar olarak gemi sökümlerde işçilerin çalışma koşullarını biliyoruz. Yıllardır Aliağa’da denizimizin, havamızın, toprağımızın kurulu sanayi işletmeleriyle nasıl kirletildiğini biliyoruz. Rafinerilerinden sızan gaz kokularıyla, demir çelik fabrikalarından arda kalan cüruf dağlarıyla yaşıyoruz. Gemi sökümden denize karışan zehirli maddelerle yaşıyoruz, yıllardır bu kentte yüzlerce işçinin ölümü, sakat kalması, kanser olması gerçeğiyle yaşıyoruz. Yani biz bu gemiyi buraya getirmek isteyenleri, biz işçilerin kentin sakinlerinin yaşamlarını tehlikeye atmak da beis görmeyenleri iyi tanıyoruz” dedi.

 

“Aliağa'da kabul etmemiz mümkün değil”


Gemi sökümü işletmelerinde kullanılan maddelere dikkat çeken Gültekin “Bu yüzden kamuoyundan ve uzmanlardan tepkiler yükselince, GEMİSANDER Başkanı Kamil Önal’ın Sök Denizcilik tarafından getirilmesi planlanan Brezilya donanmasına ait Sao Paulo uçak gemisi hakkında kendine çok güvenerek yaptığı açıklama bizler için yok hükmündedir. Sao Paulo gemisinin ihracatı için Sök Denizcilik'in edindiği Tehlikeli Maddeler Envanteri'nin geminin sadece en fazla yüzde 12’sinin tespite tabi olduğu bir metot ile yapılmış olduğunu uzmanların açıklamalarından takip ediyoruz. Bu haliyle bile Tehlikeli Madde Envanterini yapan şirket tarafından kabul edilen, yüzlerce ton kurşun, kadmiyumlu boya, radyoaktivite tehlikesi ve işçi ve halk sağlığına uygun bertarafı ile ilgili hiçbir güvencemiz olmayan, belirsiz miktardaki asbesti Aliağa'da kabul etmemiz mümkün değildir” diye konuştu.

 

“Zehir solumak istemiyoruz”


Geminin yaratacağı tahribatın Aliağa’yla sınırlı kalmayacağını İzmir ve Ege Bölgesi’ni de etkileyeceğini ifade eden Gültekin, “Tüm dünyada emperyalistler önce savaş gemilerini inşa ederek kendi çıkarlarına hizmet etmek için kullanıyor ardından bu gemilerle işleri bitse bile sökümüyle beraber yaşamlarımızı hiçe saymaya devam ediyor. Tüm bu sebeplerle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı bir avuç sermayedarın değil halkın bakanlığı olmaya davet ediyor ve verdiği izinleri bir an evvel iptal edilmesini istiyoruz. Bizler yaşamı seviyor, zehir solumak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Etiketler; #asbest #asbestli gemi #tepki #izmir #aliağa
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