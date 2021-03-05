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Aliağa'da bütün okullar dezenfekte edilecek

Aliağa Belediyesi, yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlamasıyla birlikte öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim alabilmeleri için okullarda dezenfekte çalışmalarına başladı

Aliağa'da bütün okullar dezenfekte edilecek
05 Mart 2021 Cuma 15:31

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Hijyen Ekibi, çalışmalarına okul giriş kapısı ve bahçeden başlayarak koridorları, sınıfları, kapıları, kapı kollarını, merdivenleri, pencereleri, sıraları, lavaboları ve oyun alanlarını dezenfekte ediyor. Öğrencilerin ve öğretmenlerin elle temas edebilecekleri tüm noktalar insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı onaylı solüsyon ile hijyenik hale getiriliyor.

Öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenilir bir ortamda eğitim almalarını sağlamak için okullarda dezenfekte çalışması başlattıklarını belirten Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Adil Çağlar, “Geçtiğimiz yıl ülkemizde ilk koronavirüs vakası görülmeden önce 9 Mart tarihinde Aliağa genelinde dezenfekte çalışmalarımıza başladık. Geçen yıl kent genelinde vatandaşlarımızın ortak kullanım alanları olan kamu kurum ve kuruluşlarını, sağlık kurumlarını, eczaneleri, toplu ulaşım araçlarını, dolmuş duraklarını ve apartmanların ortak kullanım alanlarını periyodik olarak dezenfekte ettik. Bu süre zarfında 18 bin litre dezenfektan kullandık. Okullarımızda eğitim ve öğretimin başlamasıyla birlikte okul dezenfekte çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Dezenfekte çalışmalarımızı tüm okullarımızda sürdüreceğiz” dedi.

Etiketler; #izmir #aliağa
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