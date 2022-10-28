Aliağa'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Cumhuriyetin 99. yıl dönümü yurt genelinde olduğu gibi Aliağa’da da tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Aliağa’da iki gün sürecek kutlamaların birinci gününde Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi

Cumhuriyet Meydanı’nda organize edilen törene Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, kurum müdürleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, şehit aileleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun Atatürk Anıtına çelenk sunumlarını gerçekleştirdi. Çelenk sunumlarının ardından saygı duruşu ve istiklal marşı hep bir ağızdan okundu. Cumhuriyet Bayramı resmi programı Aliağa Kabristanlığında bulunan şehitlik ziyareti ile son buldu.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 29 Ekim Cumartesi günü tüm gün boyunca gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle devam edecek. İkinci gün programı saat 10.00’da İlçe Kaymakamının makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayacak. Saat 10.30’da Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney beraberinde Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar Cumhuriyet Meydanı’nda törene katılanların bayramını kutlayacak. Cumhuriyet Meydanındaki kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney’in günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla devam edecek. Ardından cumhuriyetin ilan ediliş metni ile Cumhurbaşkanının Cumhuriyet Bayramı mesajı okunacak. Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlama programı Aliağa Cumhuriyet İlkokulu ‘Bayrak Gösterisi’, cumhuriyet konulu şiirlerin okunması, Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi halk oyunları gösterisi, Engelsiz Mehteran Takımının gösterisi, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin takdim edilmesi ve Aliağa Belediye Bandosu eşliğinde tören geçişi ile son bulacak.

ALİAĞA BELEDİYESİ’NDEN FENER ALAYI VE KORTEJ

Gündüz gerçekleştirilen resmi programın ardından kutlamalar akşam saatlerinde Aliağa Belediyesi tarafından düzenlenen kortej ile devam edecek. Saat 18.30’da Aliağa Belediyesi ENKA Spor Salonu önünde toplanacak kortej ile Aliağalılar, bando ve marşlar eşliğinde, ellerinde meşaleler ve bayraklarla; İstiklal Caddesi, Hükümet Caddesi güzargahından kortej halinde Cumhuriyet Meydanı’na yürüyecek.

İZEL-ÇELİK-ERCAN ŞARKILARIYLA COŞTURACAK

Fener alayı sonrasında saat 20.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alacak 90’ların sevilen müzik grubu İzel-Çelik-Ercan, 30 yıl aradan sonra ilk kez bir halk konserinde Aliağa’da hayranlarının karşısına çıkacak. Aynı sahneyi paylaşacak olan sevilen üçlü, en güzel şarkılarıyla cumhuriyet coşkusunu Aliağa’da zirveye taşıyacak.