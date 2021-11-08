Aliağa'da cüruf depolama alanı isyanı: Mahallemizde istemiyoruz

Aliağa ile Foça ilçesi Kozbeyli köyü sınırları içerisinde kalan "Cüruf Depolama ve Cüruf Geri Kazanım Alanı”nın dolması ve alanın yarattığı çevresel sorunlar nedeniyle Şehitkemal Mahallesi sınırları içinde kalan "Rezerv Cüruf Depolama ve Cüruf Geri Kazanım Alanı" olarak belirlenmiş olan alan aktif hale getirilmek isteniyor. Yukarı Şehit Kemal Mahallesi sakinleri başta olmak üzere 5 mahallede yaşayan vatandaşlar ise çevrelerinde cüruf dağları istemiyor

FATİH ÖZKILINÇ- Aliağa ile Foça ilçesi Kozbeyli köyü sınırları içinde yer alan “Cüruf Depolama ve Cüruf Geri Kazanım Alanı” olarak belirlenen alanın kapasitesinin neredeyse tam doluluğa ulaşmış olması nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen Aliağa ilçesi Şehitkemal Mahallesi sınırları içerisinde kalan "Rezerv Cüruf Depolama ve Cüruf Geri Kazanım Alanı" olarak belirlenmiş olan alanın aktif hale getirilmesi yönünde çalışmalar başlatıldı. Yukarı Şehit Kemal Mahallesi sakinleri başta olmak üzere civardaki Çıtak, Samurlu, Güzelhisar, Aşağı Şehitkemal Mahallesi sakinleri ise bölgelerinde ise cüruf dağları istemiyor.

Bütün bölge zarar görecek



Yukarı Şehit Kemal Mahallesi Muhtarı Kasım Ercan, “Cüruf tesisi yapılırsa mahallemizdeki tarımımız, çevremiz, doğamız zarar görecek. Bütün atıklar burada toplanacak. Bunu istemiyoruz. Bu tesis sadece Yukarı Şehit Kemal’e etkilemeyecek. Çıtak, Samurlu, Güzelhisar, Aşağı Şehitkemal mahalleleri de etkilenecek. Cüruf dağları oluşacak bütün bölge zarar görecek. Mahallemizde cüruf depolamasını istemiyoruz. Foça’daki ‘Cüruf Depolama ve Cüruf Geri Kazanım Alanı’ olarak belirlenen alan dolduğu için şimdi de mahallemizde belirlenen alan aktif hale getirilmek isteniyor. Biz alanın aktif hale getirilmemesi için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Bakanlığa bin 537 imza ile itiraz



İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından demir çelik firmalarına mahallelerinde cüruf depolama alanı kurulması işlemlerinin hızlandırılmasına yönelik bir yazı gönderildiğini de aktaran Ercan, cüruf depolama alanına karşı itirazlarını sürdüklerini belirterek bin 537 imza ile itiraz dilekçelerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na gönderildiğini söyledi.

Çevresel sorunları artırıyor



Büyükşehir’den Ağustos ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Aliağa'daki demir çelik şirketlerine Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran’ın imzasıyla gönderilen yazıda ise şu ifadelere yer verildi: “Demir-Çelik işletmelerinde, işlenen hurdanın içeriğine göre değişmekle birlikte her bir ton sıvı çelik üretiminden yaklaşık 100-120 kilogram cüruf çıktığı değerlendirildiğinde, ortalama çelik üretim kapasitesinin yüzde 10 değerinde bir cüruf miktarının ortaya çıktığı görülmektedir. 2008 yılında gerçekleşen mevzuat değişikliği ile demir çelik üretiminden kaynaklanan cüruf ‘tehlikeli atık’ niteliğindeki baca tozundan ayrı olarak toplanmaya başlamıştır. Bugüne kadar Aliağa ile Foça ilçesi Kozbeyli köyü sınırları dahilinde kalan alanda depolanmakta olan işlenmemiş cürufla, "Cüruf Depolama ve Cüruf Geri Kazanım Alanı’ olarak belirlenen alanın kapasitesinin neredeyse tam doluluğa ulaşmış olması, kayda değer geri kazanım faaliyetlerinin yürütülmüyor olması, demir-çelik üretim kapasitelerinde gerçekleşen ve gerçekleştirilmesi planlanan kapasite artışları ve sahanın yarattığı çevresel sorunların artışı birlikte değerlendirildiğinde, cüruf için yeni depolama alanlarının hayat geçirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle Başkanlığımızca Aliağa ilçesi Şehitkemal Mahallesi sınırları içerinde kalan "Rezerv Cüruf Depolama ve Cüruf Geri Kazanım Alanı" olarak belirlenmiş olan alanın aktif hale getirilmesi yönünde çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda; mevcut depolama alanlarının tamamen dolması ve dolma aşamasına gelmiş olması, çevresel etkilerinin önemli hale gelmesiyle birlikte sahanın kapatılarak rehabilitasyon çalışmalarının başlatılması gerektiğinden üretim iş akışlarınızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için üretiminizden kaynaklanacak cürufların geri kazanımını faal hale getirilecek ‘Rezerv Cüruf Depolama ve Cüruf Geri Kazanım Alanı’nda gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların ivedilikle başlatılmasının büyük önem arz ettiği hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.”