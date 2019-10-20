Aliağa'da denize petrol türevi atıklar sızdı

Aliağa'da bir tesisten sızdığı iddia edilen petrol türevi atıklar sahil şeridinin kirlenmesine neden oldu.

Aliağa'da denize petrol türevi atıklar sızdı
20 Ekim 2019 Pazar 14:20

Aliağa'da bir tesisten sızdığı iddia edilen ve sahil şeridini kirleten petrol türevi atıkların temizlenmesi için bölgeye ekipler sevk edildi. Aliağa ilçesinde bölgedeki bir tesisten sızdığı iddia edilen petrol türevi atıklar, Avcı Ramadan Parkı sahil şeridinin kirlenmesine neden oldu. Oluşan yoğun kirlilik nedeniyle balıkçı barınağına giriş ve çıkışlar kapatıldı. Denizin yüzeyindeki atık maddeyi görenlerin haber vermesi üzerine ekipler olay yerine geldi. Kirlilik hem bölgede yaşayanları hem de balıkçıları tedirgin etti. 


Kaynak: AA
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