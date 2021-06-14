Aliağa'da haddehane tepkisi: Kanserden ölmek istemiyoruz!

Aliağa’da faaliyet gösteren HABAŞ Demir-Çelik, Sınaî ve Tıbbi Gazlar Endüstri A.Ş’nin haddehane ünitesinde depolama alanı ve kapasite artırımı projesi Bozköy Mahallesi sakinlerinin tepkisine neden oldu. Mahallede yaşayan vatandaşların ağır sanayinin yarattığı kirlilik nedeniyle kanser hastalığından öldüğünü ifade eden Bozköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Öz, yeni kurulacak haddehaneyi istemediklerini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Aliağa’nın başı çevreye zarar veren ve insan sağlığını tehdit eden yatırımlardan kurtulmuyor. Kamuoyunda Aliağa’daki bir gemi söküm firması tarafından satın alınan Brezilya donanmasında 21 yıl hizmet veren ve içerisinde 600 ton asbest barındırdığı iddia edilen NAe Sao Paulo isimli uçak gemisiyle ilgili tartışmalar devam ederken insan sağlığını tehdit eden yeni bir yatırım haberi de Bozköy Mahallesi’nden geldi. HABAŞ Demir-Çelik, Sınaî ve Tıbbi Gazlar Endüstri A.Ş’nin haddehane ünitesinde depolama alanı ve kapasite artırımı projesi Bozköy Mahallesi sakinlerinin tepkisine neden oldu. HABAŞ’ın filtrelerini çalıştırmadığını iddia eden vatandaşlar, mahallede tarım ve hayvancılığın bittiğini belirterek mahalledeki kanser vakalarının bölgede faaliyet gösteren Demir-Çelik fabrikalarından kaynaklandığını ifade ediyor.

DAHA ÇOK TOZ SALACAKLAR

Mahalle sakinlerinin yaşamını tehdit eden yeni projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Bozköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Öz “Habaş’ın mevcut Osman Sönmez adlı haddehanesi var. Buraya ilave olarak yıllık 1 milyon 250 bin ton kapasiteli yeni bir haddehane düşünüyorlar. Burada kullanacakları kütük demirleri Habaş’ın mevcut yan taraftaki çelikhanesinde üretiyorlar ama enerji maliyeti yüksek diyerek toz tutma sistemini açmıyorlar. Şimdi bu yeni yeri açarlarsa daha çok üretip daha çok toz duman salacaklar. Biz bunu istemiyoruz” dedi.

BURADA YAŞAYANLAR KANSERDEN ÖLÜYOR

Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü yetkilileri, HABAŞ yöneticilerinin mahalle sakinleriyle ÇED yaptığını belirten Muhtar Öz, “Yeni bir yatırım yapacakları zaman akıllarına geliyoruz. ‘Haddehane kurulsun, kütüğü daha çok çekelim fabrikadan, haddehanede işleyip piyasaya sürelim’ düşüncesindeler. Burada 150 kişi çalıştıracaklarını, istihdam sağlayacaklarını söylüyorlar. Ama bizim köyümüzde yaşayan 575 kişinin buradaki dumandan zehirlenip, kanser olup ölme riskini umursamıyorlar. Burada yaşayanların yüzde 90’nı kanserden ölüyor. Sadece kendi kapasitelerini ne kadar artırabileceklerini düşünüyorlar. Onlar ne kadar çok üretim yaparsa toz o kadar çok buraya geliyor. Biz bu haddehaneyi istemiyoruz. Şuan bana herhangi bir resmi evrak getirmediler. Getirseler de imzalamayacağım. Tüm mahalleli de bu istiyor. Konuyla ilgili gerekli yerlere de başvurularımızı da yaptık. Bu haddehanenin mahallemize zarar vermesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.