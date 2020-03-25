Aliağa'da mama ve su dağıtımları sıklaştırıldı

Halk sağlığını tehdit etmeye devam eden koronavirüs salgını ile mücadelesini sürdüren Aliağa Belediyesi, salgın nedeniyle sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan can dostlarını da unutmadı.

Kısa sürede küresel bir salgın haline gelen Koronavirüs, sadece insanların yaşamını değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkiledi. Salgın sebebiyle restoran ve kafeterya gibi işletmelerin kapanması, vatandaşların da 'Evde Kal' çağrılarına uymasıyla sokakta yaşayan can dostların yiyecek bulması zorlaştı. Bu zor günlerde sevimli dostlarını unutmayan Aliağa Belediyesi, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının aç kalmaması için kent genelinde periyodik olarak yaptığı mama ve su dağıtımlarını sıklaştırdı. Parklarda ve kentin çeşitli yerlerinde bulunan mama kaplarına da mama, yem ve su takviyesi yapıldı.