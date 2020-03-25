Aliağa'da mama ve su dağıtımları sıklaştırıldı

Halk sağlığını tehdit etmeye devam eden koronavirüs salgını ile mücadelesini sürdüren Aliağa Belediyesi, salgın nedeniyle sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan can dostlarını da unutmadı.

Aliağa'da mama ve su dağıtımları sıklaştırıldı
25 Mart 2020 Çarşamba 13:04

Kısa sürede küresel bir salgın haline gelen Koronavirüs, sadece insanların yaşamını değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkiledi. Salgın sebebiyle restoran ve kafeterya gibi işletmelerin kapanması, vatandaşların da 'Evde Kal' çağrılarına uymasıyla sokakta yaşayan can dostların yiyecek bulması zorlaştı. Bu zor günlerde sevimli dostlarını unutmayan Aliağa Belediyesi, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının aç kalmaması için kent genelinde periyodik olarak yaptığı mama ve su dağıtımlarını sıklaştırdı. Parklarda ve kentin çeşitli yerlerinde bulunan mama kaplarına da mama, yem ve su takviyesi yapıldı.

Önceki Haber
Ödemiş'te mesafeler korunuyor
Sonraki Haber
Aliağa'da mama ve su dağıtımları sıklaştırıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.