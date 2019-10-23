Aliağa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Yapılan operasyonda aralarında Osmanlı, Roma, Bizans ve İslami dönemlerie ait 496 parça tarihi eser ele geçirildi.

Aliağa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
23 Ekim 2019 Çarşamba 10:49

Aliağa'da gerçekleştirilen operasyonda 496 tarihi eser ele geçirildi.1 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan istihbarat çalışması sonucu A.Ö'nün elinde satmak için tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, Roma, Bizans ve İslami ile Osmanlı dönemlerine ait farklı ebatlarda 450 sikke, 10 bronz ok ucu, 3 bronz yüzük, 7 sapan taşı, 8 pişmiş toprak insan tasvirli figür, 12 ağırlık, 5 metal obje ve 1 pişmiş toprak sunum kabı bulundu. Gözaltına alınan şüpheli A.Ö, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #aliağa #Tarihi eser kaçakçılığı
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