Aliağa'da TIR şarampole devrildi: 1 ölü

Aliağa'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hurda yüklü TIR, yaklaşık 9 metrelik şarampolden uçtu. Kazada, 3 çocuk babası TIR sürücüsü Seyfettin Özü (44) hayatını kaybetti.

Aliağa'da TIR şarampole devrildi: 1 ölü
23 Aralık 2019 Pazartesi 10:33

Kaza, saat 13.30 sıralarında Çakmaklı Mahallesi Nemrut Limanı bölgesinde meydana geldi. Liman yönünden Demir çelik fabrikası yönüne giden Seyfettin Özü yönetimindeki 35 KA 5653 plakalı hurda yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 9 metrelik şarampole uçtu. Kazada, TIR metal yığınına dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye erleri, TIR'da sıkışan sürücü Özü'yü çıkarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarla çıkarılan Seyfettin Özü'nün sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. 3 çocuk babası Seyfettin Özü'nün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.  


Kaynak: DHA
Etiketler; #trafik kazası #aliağa
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