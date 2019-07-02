Aliağa'da yanan geminin soğutma çalışmaları sürüyor

Aliağa'nın Petkim Limanı'nda, hidrokarbon dolumu yapıldığı sırada patlama meydana gelen, 1 İtalyan gemicinin yaşamını yitirdiği İtalyan bandıralı 'Syn Zania' isimli gemideki yangın söndürüldü

Halen denizden römorkör ve söndürenlerle su sıkılıp soğutma çalışmalarının sürdüğü gemideki patlamanın neden kaynaklandığını belirlemek için uzman ekip görevlendirildi. Savcılığın da bir yandan adli soruşturmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Dün saat 23.20 sıralarında Petkim'deki 5 numaralı iskeleye yanaşan İtalyan bandıralı 'Syn Zania' isimli gemide, hidrokarbon dolumu için bağlantı yapıldığı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamadan sonra ise gemide yangın çıktı. Yangını söndürmek için Petkim'deki itfaiye görevlilerinin yanı sırada çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangını söndürmek için karadan ve denizden müdahale edildi. Ekiplerin çalışmalarıyla yangın söndürüldü. Bu sırada yangında yaralanan gemi mürettebatından 15 İtalyan, 1 Romanya vatandaşı ile Petkim görevlisi bir çalışan hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan gemi personelinden İtalya vatandaşı Roberto Montegurdia hayatını kaybetti. Diğerlerinin tedavilerinin ise tamamlandığı belirtildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETTİ

Yangının kontrol altına alınmasından sonra ekiplerin gemideki soğutma çalışmaları ise gece boyunca ve günün aydınlanmasından sonra da devam etti. Römorkörler ve söndürenlerle denizden suyla soğutulan gemideki bu çalışmaların tamamlanmasından sonra patlamanın neden kaynaklandığıyla ilgili uzman ekip görevlendirildi. Savcılığında bir yandan adli soruşturmasını sürdürdüğü ifade edildi.

İtalyan denizcinin cenazesi ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsiden sonra gemicinin cenazesinin ülkesine gönderileceği öğrenildi.

SOCAR'DAN DA YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI

Yetkililerin denizde herhangi bir kirliliğine neden olmadığını açıkladıkları patlamayla ilgili Petkim'in sahibi SOCAR firmasından açıklama yapıldı. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Hidrokarbon dolumu için Petkim İskele 5'e yanaşan İtalya bandıralı, Syn Zania adlı gemide 1 Temmuz'da saat 23.20 civarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana gelmiştir. Ekiplerimizin anında müdahalesi sonucu yangın söndürülmüş, gemideki soğutma çalışmaları başarıyla gerçekleşmiştir. Tüm gemi personelinin tahliyesi sağlanmış olup yaralı bir gemi personeli maalesef yaşamını yitirmiş, gazdan etkilenen bir kişi ise tedavisi yapılmak üzere hastaneye sevk edilmiştir. Hayatını kaybeden gemi personelinin ailesine başsağlığı, tedavi gören personele acil şifalar dileriz. Yangın ile ilgili soruşturma sürmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."