Aliağa'da yılın ilk pazarı kuruldu

Aliağa'da sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından kurulan semt pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Aliağa Belediyesi Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yeri’nde kurulan Çarşamba Pazarı’nda vatandaşlar koranavirüs önlemleri altında alışverişlerini yaptı. Sebze, meyve, bakliyat, süt ürünleri gibi gıda maddelerinin dışında giyim ürünlerinin de satışının yapıldığı pazarda, yöresel ürünler de satışa sunuluyor.

Mandalina ve Sardalya Tercih Ediliyor

Kış aylarının vazgeçilmez meyve ve sebzelerinin yoğun olarak yer aldığı pazar yerinde vatandaşlar, meyve, sebze, balık tezgâhlarının yanı sıra yöresel ürünlere ilgi gösterirken pazarda en çok tercih edilenler arasında balık ürünlerinden sardalya, meyvelerden ise mandalina yer alıyor.

Şifalı Otlar Tezgâhları Süslüyor

Aliağa’nın Güzelhisar, Karakuzu, Çıtak gibi kırsal mahallelerinde yaşayan, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, doğal şartlarda yetiştirdikleri ürünlerin pazar yerinde satışını yapıyor. Katkısız ve doğal olarak yetiştirilen ürünlerin yer aldığı pazarda; Aliağa yöresine özgü tarhana, erişte, köy ekmeği, köy yumurtası, salça, ceviz, süt, bal, polen, zeytin, zeytinyağı, mevsimlik sebze ve meyvelerin yanı sıra ısırgan otu, radika, kuzukulağı, karalahana, şevketi bostan gibi şifalı otlar tezgâhları süslüyor. Aliağa Belediyesi Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yeri’nde kendilerine özel olarak ayrılan bölümde satış yapan üreticiler, kendilerinin yetiştirdiği, ürettiği ve binbir zahmetle dağlardan topladıkları ürünleri satmanın mutluluğunu yaşıyor.

Koronavirüs Önlemleri Uygulanıyor

Kovid-19 önlerine riayet edildiği Yeni Mahalle Pazar Yeri’nde Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından alışverişe gelen vatandaşlara ve pazar esnafına sosyal mesafe ve maske kuralları anonslarla hatırlatılıyor. Aliağa Belediyesi Sağlık Ekipleri ise pazar yeri girişinde vatandaşların ateş ölçümünü yapıyor. Vatandaşların sağlıklı bir alışveriş yapması için pazar yeri girişinde Aliağa Belediyesi El Dezenfektan Üniteleri de hazır bulunduruluyor.



