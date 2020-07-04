Aliağa Kaymakam Vekili Fatih Kızıltoprak'dan SOCAR Türkiye'ye ziyaret

İzmir Vali Yardımcısı ve Aliağa Kaymakam Vekili Fatih Kızıltoprak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde verdiği destekler nedeniyle SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyaretteki konuşmasında SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Biriminin Kovid-19 sürecinde sağlık kuruluşları iş birliği yaptığını anımsatan Kızıltoprak, salgınla mücadelede her türlü yardımı esirgemeyen yetkililere teşekkür etti.