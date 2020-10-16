Aliağa tam gaz çalışıyor

Aliağa'da mahallelerde temizlik, onarım ve yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın talimatlarıyla Aliağa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında mahallelerde çevre düzenlemesi, temizlik, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çakmaklı Mahallesi’ndeki çalışmalarının ardından Aliağa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Horozgediği Mahallesi’nde çalışmalarına başladı. Mahallede el değmedik yer bırakmayacak şekilde çalışan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Ekipleri, mahalle genelinde çevre düzenlemesi yapıyor. Mahallede ağaç budama, ot biçme, yol açma, oyun parkı onarım ve boyama çalışmalarının yanısıra kapsamlı bir temizlik çalışması yürütülüyor.

Elinden geleni yapıyor

Aliağa Belediyesi’nin mahalledeki çalışmalarını değerlendiren Horozgediği Mahallesi Muhtarı Halit Çetin, “Aliağa Belediyesi’ne yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’ın özellikle köy kahvemize hizmetlerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Ben 2013 yılından yana muhtarım. Aliağa Belediyesi ile sıkıntım yok. Ne zaman isteğimiz olduysa koştular, ellerinden geleni yaptılar. Bundan sonra da yapacaklarına eminim.” şeklinde konuştu.