Aliağa'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Aliağa'da, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olmaması sevindirdi.

Aliağa'da 3.5 büyüklüğünde deprem
10 Ekim 2019 Perşembe 09:39

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, bugün saat 16.37'de, merkez üssü Aliağa ilçesi olan, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, can ve mal kaybına yol açmadı.Dokuz Eylül Ünivresitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Deprem Zeytindagı fay zonu ile Çaltılıdere'den geçen fayın kesim noktasında meydana geldi. Foça ile Bergama arasında uzanan faylar" dedi.


 


 


Kaynak: DHA
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