Aliağa’daki 30 milyonluk satışa İYİ Parti’den itiraz

Aliağa’da ilçe belediyesi tarafından belediye mülkiyetindeki 5 arazinin yaklaşık 30 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarılmasına Aliağa Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili İYİ Partili Sedat Sarı tepki gösterdi. Adrese teslim bir satış için hazırlık yapıldığını dile getiren Sarı, satışın gerekçesinin açıklanmadığını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Milliyetçi Hareket Partisi idaresindeki İzmir Aliağa Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre mülkiyeti kendisine ait farklı büyüklükteki beş araziyi 30 milyon TL muhammen bedelle 21 Ekim’de “özel şartnameyle” ihale yoluyla satacak olmasına Aliağa Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili İYİ Partili Sedat Sarı tepki gösterdi. Gerekçesini bilmedikleri her türlü satışa karşı olduklarını belirten Sarı, “Bu satışın gerekçesini bilmiyoruz. Mevcut yönetim sorduklarımıza cevap vermiyor. Ancak satışlara fikren karşı olmamamız bir işe yaramıyor. Belediye Başkanı sayısal çoğunluğunu avantaja çevirerek bu satışları gerçekleştiriyor” dedi.

Adrese teslim hazırlık

Arapçiftliği mevkiindeki 5 arazinin kıymetli olduğunu dile getiren Sarı, “Muhtemelen yine bu kıymetli araziler adrese teslim satılacak. Belli ki tek katılımlı bir satış olacak. Çünkü satışa çıkarılan arsalar oradaki diğer hissedarın işine yarayacak nitelikte. Bir başkasının o arazileri alması bir anlam ifade etmiyor. Adrese teslim bir hazırlık yapıldığı gözüküyor. Bu satışa karşıyız, ancak engelleyemiyoruz. Belediyeler gayrimenkul satışı yapabilir. Buna itirazımız yok. Aliağa Belediyesi’nin üzerinde ciddi bir borç yükü var, sürekli borçlanmamız artıyor. Buna karşılık sürekli bir satış var. Maalesef şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı yok. 2022 bütçe planında 30 milyon TL’nin üzerinde şeffaflık ve hesap verebilir belediye yönetimi oluşturmak için bütçe planlaması yapılmış. Burada bir tezatlık var. Bir araziyi bile neden sattığını açıklamayan bir belediye yönetiminin kalkıp da şeffaflık ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı için 30 milyon TL’nin üzerinde bütçe talebinde bulunması ciddi bir tezat. Burada baktığımızda satışa çıkarılan arazilerin yaklaşık 30 milyona satılması bekleniyor. Şeffaflık için mi bu araziler satılıyor? Beş aydır her mecliste iki, üç tane gayrimenkulün satış kararı alınıyor. Bu zamana kadar satış yetkisi alınan gayrimenkullerin değeri 100 milyona yaklaşmıştır. Keşke sadece bu satışla sınırlı kalsa” ifadelerini kullandı.

Rekabet yok, şaibe akla geliyor

Aliağa Belediyesi tarafından satışı yapılan gayrimenkullerin değerinin altında satıldığını dile getiren Sarı, “Aliağa Belediyesi tarafından yapılan ihalelere baktığımızda katılımcı sayısı genellikle bir oluyor. Bir katılımcı olduğunda da rekabet olmuyor. Tek katılımcıyla satış yaptığımızda rekabeti artıramıyoruz. Yapılacak olan ihaleyi takip edeceğiz. Eğer tek katılımcıyla bir ihale gerçekleşirse yine adrese teslim bir satış olduğu ortaya çıkacak. Tek katılımcı olduğunda da bir takım şaibeler akla geliyor” diye konuştu.

Acayip bir savurganlık var

Aliağa Belediyesi’nin bütçesinin üzerinde borçlandığını ifade eden Sarı, “Borçlanarak ve gayrimenkul satışı yaparak geçici bir bolluk ve bir lale devri yaşatılmaya çalışılıyor. Bir yandan bütçenin iki katına yakın borçlanacaksın diğer taraftan da ‘sokaklara asfalt döküyorum, kaldırımlara taş döşüyorum’ diyip bunun cakasını satacaksın. Bu hazırı tüketmektir bu olmaz. Bu belediye 10 sene sonra kapanacak bir belediye değil ki. Ama harcama lüksüne bakarsanız 10 sene sonra bizim hiçbir yükümlülüğümüz kalamayacak, zaten belediye kapanacak, harca harcaya bildiğin kadar gibi bir mantık var. Bu tabloyla 10 sene hatta 5 sene sonra ne yapacaksın? Nereyi satıp, nereyi ipotek vereceksin? Bütün bu soruların cevabı yok. Hayati bir mesele olur tabi ki satış yapılır. Burada belediyecilik yapılıyor. Belediyeciliğin özünde halka hizmet var. Hizmet noktasında çok ciddi bir sıkışma varsa bu sıkışmayı açmak adına bazen gayrimenkul satabilirisiniz. Ama ne için satıyorsun? Balkonda bahar projesi kapsamında Aliağa gibi bir yerde 20 bin balkona dünyalar kadar para harcıyorsun. Bu borç yapısı, gelir dengesizliği içerisinde bir eksiğimiz 20 bin balkona saksıda çiçek dağıtmak mıydı? Bütün her şeyimiz tamdı da bir bu mu eksikti? Daha sokağı süpürülmeyen, kaldırımında yürünülmeyen, yağmur yağdığında arabayla giremediğimiz sokaklar varken hizmet olarak 20 bin balkona çiçek dağıtmak mı kaldı? Değerini de sorduk söylenmedi. Acayip bir savurganlık var. Bu savurganlığın karşısında da acayip bir satış var” diye konuştu.