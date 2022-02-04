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Alsancak Limanı asla atıl kalmaz!

Alsancak Limanı asla atıl kalmaz!
04 Şubat 2022 Cuma 10:41

İzmir Alsancak Limanı’nda son dört yılda gemi hareketleri yaklaşık yüzde 20 oranında, elleçlenen konteyner miktarı ise yaklaşık yüzde 18 oranında azaldı. Limandaki düşüş akıllara “Çeyrek asır sonra Alsancak Limanı atıl hale mi gelecek?” sorusunu düşürürken DTO İzmir Şubesi geçmiş dönem başkanlarından Geza Dologh, Alsancak Limanı’nın asla atıl kalamayacağını vurguladı.

FATİH ÖZKILINÇ- “İzmir Körfezi ve Alsancak Limanı Rehabilitasyon Projesi” kapsamında yaklaşım kanalının derinleştirilmesi ve yeni konteyner terminalinin kazandırılmasıyla birlikte konteyner elleçleme kapasitesi 3 Milyon TEU’ya çıkabileceği belirtilen İzmir Alsancak Limanı’nda kan kayıpları 2021 yılında gemi hareketleri adeti ve elleçlenen kontyner miktarıyla bir kez gözler önüne serildi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları(TCDD) İzmir Liman İşletme Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’nin en önemli ihracat limanlarında biri olan Alsancak Limanı’nda son dört yılda gemi hareketleri yaklaşık yüzde 20 oranında, elleçlenen konteyner miktarı ise yaklaşık yüzde 18 oranında azaldı.

Limanda 2018 yılında bin 943 adet olan gemi hareketi 2021 yılında bin 553 adete gerilerken elleçlenen konteyner miktarı ise 647.715 TEU’dan 529.131 TEU’ya düştü. Alsancak Liman'ındaki kan kayıpları akıllara “Düşüş bu şekilde sürerse çeyrek asır sonra Alsancak Limanı atıl hale mi gelecek?” sorusunu düşürse de İMEAK Deniz Ticaret Odası(DTO) İzmir Şubesi’nde geçmiş dönemlerde yönetim kurulu ve meclis başkanlığı görevlerinde bulunan Geza Dologh, İzmir Alsancak Limanı’nın asla atıl kalamayacağını ve işlevini yitirmeyeceğini söyledi.

İzmir Limanı daha avantajlı

İhracat arttıkça İzmir Limanı’nın hareketleneceğini kaydeden Dologh, “İzmir Limanı hiçbir zaman önemini kaybetmez. İzmir Limanı İpek Yolu’nun son durağı bana göre ihracat arttıkça limandaki hareketlilik de artacaktır. Örneğin; Denizli İzmir arası 240 kilometre. Denizli’de ürettiğiniz malı İzmir Limanı’nda yükleyemezseniz Aliağa’ya gitmek zorunda kalınacak, mesafe artacak. Karayolu ve demiryolu denizyolundan daha pahalı. İzmir Limanı’nda yükleme yapılamadığında ön taşıma maliyeti daha pahalı hale gelir. Bu nedenle İzmir Limanı her zaman daha avantajlı” dedi.

Özelleştirme olmadı, liman geriledi

Limandaki gerilemede özelleştirmenin geri kalmasının da etkili olduğu ifade eden Dologh, “İzmir Alsancak Limanı’ndaki bu düşüşler olur tabi. Çünkü; bizim meşhur istemezükçüler var. İzmir Limanı özelleştirileceği zaman buna karşı çıkıldı. Satılmasın diye karşı çıktılar. Sonra da satacak adam bulamadık” diye konuştu.

Etiketler; #izmir #alsancak limanı #liman
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