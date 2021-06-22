Alsancak Stadı için son adım

İzmir'de depreme dayanıksız raporu aldığı 2014 yılında kapatılıp, 2015'te yıkıldıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından aynı yerinde yeniden inşa edilen Alsancak Stadı'nda son adım da atıldı. UEFA standartlarında yeniden yükselen Alsancak Stadı'nın tamamlanması için yapılan ikmal ihalesini yine aynı firma aldı

Dış cephesi siyah-beyaz renkte membran kaplamayla kapatılan Alsancak Stadı'nda seyirciler için yapılacak koltukların hangi renk ya da renklerde olacağına bakanlık karar verecek. Sözleşme imzalanmasının ardından zemin drenaj çalışmaları başlarken, İzmir'de geçen yıl açılan Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda olduğu gibi saha hibrit çim olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yetkili firmaya stadın tamamlanması için 30 Ekim'e kadar süre verdiği bildirildi. Yüzde 90'ı tamamlanan stadyumunun yeni sezonda Süper Lig'e yükselen Altay ile 1'inci Lig'de yer alan Altınordu kulüpleri tarafından kullanılması bekleniyor.

ALİ ERTEN: BAKANLIĞIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten, ilk ihale edilen proje üzerinde yapılan geliştirmeler ve tribün ilaveleri nedeniyle inşaatın toplam bütçesinin büyüdüğünü ve bu nedenle ayrılan ödeneğin bittiğini hatırlatarak, "İnşaatların tamamlanması için bakanlıkça yapılan ikmal ihalesi süreci tamamlandı. Sahanın çimlendirilmesi, elektronik bilet sisteminin kurulması, çevre düzenlemesi, giriş-çıkış ve güvenlik alanlarının oluşturulması, koltukların montajı, aydınlatma ve ses sistemleri gibi işler bu sürede tamamlanacak. İnşaat hemen başlayacak. Stadımızın en geç 30 Ekim'de hizmete girmesi planlanıyor. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız olmak üzere, emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.

130 MİLYON TL'YE MAL OLDU

Alsancak Stadı'nın yeniden yapımının yaklaşık 130 milyon TL'ye mal olduğu öğrenildi. İnşaat firması 2017 yılı nisan ayında yapılan ilk ihaleyi 54 milyon 880 bin TL bedelle aldı. Projeye ilave edilen ek alanların getirdiği ek maliyetler ve inşaat süreci içerisinde oluşan fiyat farkları nedeniyle ilk etapta 110 milyon TL harcama yapıldığı, son gerçekleştirilen 20 milyon TL'lik ikmal ihalesiyle rakamın 130 milyon TL'ye ulaştığı ifade edildi. Misafir seyirci için ayrılan güney kale arkası tribünü ilk projede yer almıyordu. 15 bin kişi kapasiteli yeni stadın 10 locası, 4 soyunma odası, 2 hakem ve 4 antrenör odasının yanı sıra UEFA ofisleri, 100 kişilik çok amaçlı salonu ve yeme-içme alanları bulunuyor.