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Alsancak'ta 22 yaşındaki genci bıçaklayıp kaçtılar

Alsancak'ta 22 yaşındaki genci bıçaklayıp kaçtılar
09 Nisan 2023 Pazar 08:19

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir işletmede garsonluk yapan E.Y.(22),  kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saldırıya uğradı. Göğsünden bıçaklandığı tespit edilen E.Y.'nin hayati tehlikesi devam ediyor. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.


Olay, 05.00 sıralarında Alsancak Mahallesi 1453 sokakta meydana geldi. Bir işletmede garsonluk yapan E.Y. çalıştığı işyerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından göğsünden bıçaklandı. E.Y.'nin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde göğsünden bıçaklandığı tespit edilen E.Y. ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan E.Y.'nin durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri,  görgü tanıkları ve kamera kayıtlarından yola çıkarak saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bıçaklı saldırı #izmir
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