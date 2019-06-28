Alsancak'ta denize düştü, hayatını kaybetti

Alsancak'ta, dengesini kaybedip denize düştüğü öne sürülen Hasan Demirel (56), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Alsancak'ta denize düştü, hayatını kaybetti
28 Haziran 2019 Cuma 11:00

Olay, saat 05.30 sıralarında Alsancak Mahallesi vapur iskelesi yakınında meydana geldi. Deniz kenarında oturan Hasan Demirel, iddiaya göre dengesini kaybedip denize düştü. Çevredekiler denize atlayıp, Demirel'in sudan çıkardı. Çağırılan ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Demirel, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Hasan Demirel'in cenazesi, yapılan incemenen ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Kaynak: DHA
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