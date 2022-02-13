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Alsancak'ta esnaf isyanda: Kiradan çok elektrik faturası geldi!

Alsancak'ta esnaf isyanda: Kiradan çok elektrik faturası geldi!
13 Şubat 2022 Pazar 16:19

İzmir'in en işlek semtlerinden Alsancak da ekonomik krizden nasibini aldı. Her gün binlerce kişinin uğrak yeri olan Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve paralelindeki sokaklar eski günleri adeta mumla arıyor.

İzmir'in diğer bölgelerine göre kiraların yüksek olduğu Alsancak'ta faaliyet gösteren esnaflar, kiradan fazla gelen elektrik faturaları nedeniyle isyan ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekilleri Atila Sertel ve Mahir Polat İzmir İl Örgütü ile birlikte Alsancak esnafını dolaştı. CHP'nin İzmir Milletvekilleri esnafa bir dokundu bin ah işitti.

ELEKTRİK FATURALARI KİRAYI GEÇTİ

Hayat pahalılığından dolayı insanların çok dışarı çıkmadığını çıkanların da para harcamak istemediğini belirten Alsancak esnafı, "Geçen seneye göre işlerimiz yüzde 70-80 oranında düştü. Hayat pahalı işimiz zor. Kiralarımızı mı ödeyelim, kiralarımızı ikiye, üçe katlayan elektrik faturalarımızı mı ödeyelim yoksa evimize ekmek mi götürelim. Ne yapacağımızı şaşırdık" diyor.

Alsancak Pazar sokağında gıda sektöründe faaliyet gösteren bir esnaf öğle saati olmasına rağmen boş olan masalarını göstererek "İnsanlarda alım gücü kalmadı. Yemek saati olmasına rağmen masalarımız boş. 22 kişi çalışıyor. 3 bin 500 lira dükkan kiramız var. 15 bin lira elektrik faturası geldi. Daha önce 5-6 bin lira civarında geliyordu. Biz bu durumda nasıl geçineceğiz" dedi.

"DEVLETE ÇALIŞIYORUZ"

Elektrik faturalarından dert yanan tekel bayi işletmecisi bir başka esnaf da "Kısıtlama nedeniyle gece 22'den sonra kapatmamıza rağmen, dolapları günde sadece1-2 saat çalıştırmama rağmen 8 bin 400 lira elektrik faturası geldi. Biz resmen devlete çalışıyoruz. Artık yeter diyoruz. Üzerime bir pantolon dahi alamadım. Ben kime çalışıyorum, niye çalışıyorum diye sorgulamaya başladık" şeklinde konuştu.

Alsancak'ta uzun yıllardır gözlükçülük yapan esnaf ise dövizdeki artış nedeniyle ithal ürünlere gelen zamlara dikkat çekerek, "Yüksek zamlar nedeniyle ne bizler yeni mal alabiliyoruz ne de aldıklarımızı alım sıkıntısı çeken müşteriye satabiliyoruz. Piyasalar böyle iken elektrik ve doğalgaza gelen yüzde 100'ün üzerindeki zamlar da iyice belimizi büktü" diye konuştu.

Etiketler; #izmir #alsancak #esnaf #atila sertel
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