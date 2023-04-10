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Alsancak'ta kalbinden bıçaklanmıştı, hayata tutunamadı

İzmir'in Konak ilçesinde çalıştığı iş yerinde kalbinden bıçaklanmış halde bulunan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alsancak'ta kalbinden bıçaklanmıştı, hayata tutunamadı
10 Nisan 2023 Pazartesi 01:55

Alsancak semtinde bulunan bir eğlence merkezinde garson olarak çalıştığı öğrenilen Emirkan Yılmaz (22), işletmenin kapalı olduğu saatlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklandı. Arkadaşları tarafından bulunan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalbinden bıçaklandığı belirlenen Yılmaz, hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #bıçaklanma #cinayet #eğlence merkezi
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